Samanyolu Haber /Gündem / Üç ülke Suriye’yi konuşacak! /06 Aralık 2024 12:14

Üç ülke Suriye’yi konuşacak!

Rusya, Türkiye ve İran arasında Suriye’de gelişmeler konusunda bir zirve yapılacak.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Astana Formatı çerçevesinde bu hafta Türkiye ve İran ile Suriye konulu bir bakanlar toplantısının yapılacağını, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov duyurdu. 

Lavrov, toplantının tarihine dair detay vermese de üç ülkenin temsilcileri arasında devam eden işbirliğinin sürdürüleceğini vurguladı.

Astana Formatı, Rusya, Türkiye ve İran arasında Suriye’de barış ve istikrarın sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir platform olarak biliniyor. Lavrov’un açıklaması, bölgesel aktörler arasında diyaloğun sürdüğünü ve Suriye meselesinde uluslararası işbirliğinin devam ettiğini işaret ediyor.

Batı’ya eleştiriler
Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, Batı ile ilişkilerin artık eski haline dönmeyeceğini belirtti. Lavrov, Ukrayna savaşına dair Rusya’nın tutumunu tekrarlayarak, Rusya’nın savaşı başlatan taraf olmadığını, aksine ABD ve Batı’nın Ukrayna üzerinden Rusya’ya karşı bir vekalet savaşı yürüttüğünü ifade etti.

Lavrov, Batı ile 2022 öncesindeki ilişki seviyesinin geri gelmesinin mümkün olmadığını belirtti ve Moskova’nın, karşılıklı çıkar temelinde önerilere açık olacağını vurguladı. Ancak Batı’nın tutarsızlığına dikkat çeken Lavrov, “Batı, sözde uzlaşı sağlasa bile uygulamada her zaman farklı bir yol izliyor” dedi.

Lavrov’un hem Astana sürecine vurgu yapması hem de Batı’ya açık kapı bırakması, Rusya’nın çok taraflı diplomasiyi sürdürmek istediğini ancak güven bunalımının derinleştiğini gösteriyor. Bu hafta gerçekleşmesi planlanan Türkiye-İran-Rusya zirvesi, bölgesel dengeler açısından önemli bir adım olabilir.
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