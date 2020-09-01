Samanyolu Haber /Eğitim / Üç üniversiteden uzaktan eğitim kararı /01 Eylül 2020 13:19

Üç üniversiteden uzaktan eğitim kararı

Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarı yılı için uzaktan eğitim kararı aldı.

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Konya'da 3 devlet üniversitesi, güz dönemi yarı yılını uzaktan eğitim sistemiyle gerçekleştirecek.

Üniversitelerin ortaklaşa yaptığı açıklamada, Konya İl Pandemi Kurulu’nun şehre dair uyarılarıyla farklı senaryolar üzerinde yoğun çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Mevcut veriler ve salgının seyrinin bir süre daha riskin devam edeceğini gösterdiğini belirten açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Bugün itibarıyla Konya, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı şehirlerden birisi durumundadır. Ulaşım, barınma, yeme içme gibi öğrencilerimizle ilgili birçok alanın kullanımından kaynaklanacak yoğunluk, bulaş riskinin daha da artmasına sebep olabilecektir. Önümüzdeki yarıyılda, gribal enfeksiyonların artış gösterdiği kış mevsimine girilmesine paralel olarak pandeminin de artabileceği öngörülmektedir."

ÜÇ ÜNİVERSİTE İÇİN UZAKTAN EĞİTİM KARARI

Açıklamada, "Tüm bunlardan daha önemlisi aileleri tarafından bizlere emanet edilen öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelimizin sağlığı, aşağıdaki kararı almamızda en fazla dikkat ettiğimiz husus olmuştur." denildi. 

Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi, 2020-2021 öğretim yılı güz yarı yılında ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm dersler uzaktan öğretimle yürütülecek. 
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