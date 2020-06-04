Samanyolu Haber /Gündem / Bir CHP, iki HDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldü /04 Haziran 2020 15:52

Bir CHP, iki HDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Enis Berberoğlu ile Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğini düşürdü.

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CHP ve HDP'li vekillerin itirazına rağmen Meclis Başkanvekili Sadi Bilgiç tarafından üç isim hakkındaki mahkeme kararları genel kurulda okundu. Böylelikle Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın vekillikleri düştü.

CHP'li Berberoğlu, HDP milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisioğulları hakkındaki kararın okunacağı bilgisi Genel Kurul toplantısından kısa süre önce partilere iletildi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç kararları okumadan önce CHP Grup Başkanvekili Engin Altay söz aldı. Kararların okunmasının anayasa ve içtüzüğe aykırı olduğunu belirten Altay, 'Okumayın' çağrısı yaptı.

Bilgiç'in bir aykırılık olmadığını belirtip okuyacağını belirtmesi üzerine usul tartışması açıldı. Partiler adına konuşmalar yapıldı. CHP Grup Başkanvekili bu tutumun millet iradesine bir darbe olduğunu söyledi.

'KCK davalarındaki hakim ve savcılar tutuklandı' sözü de kurtarmadı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, milletvekillikleri düşürülmesi gündeme gelen Güven ve Farisoğulları'nın yargılandığı KCK davalarındaki hakim ve savcıların F... soruşturmalarından tutuklanıp yargılandığını söylerken bu kararların hukuksuz olduğunu iddia etti.

AKP Milletvekili Recep Özel, "Kararları veren bağımsız mahkemelerdir. Burada yapılan usulü bir işlemdir” dedi.

Tartışmalara karşın Sadi Bilgiç kararları okudu ve 3 ismin vekilliği düştü. CHP ve HDP milletvekilleri bunun üzerine ayağa kalkarak dakikalarca sıra kapaklarına vurarak kararı protesto etti.
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