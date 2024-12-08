Samanyolu Haber /Dünya / 'Uçağı düştü' deniliyordu: Rusya açıkladı /08 Aralık 2024 15:48

'Uçağı düştü' deniliyordu: Rusya açıkladı

Suriye'de Beşar Esad'ın en büyük destekçilerinden olan Rusya, Şam'ın düşmesi sonrası ilk kez açıklama yaptı. Rusya'nın açıklamasında, "uçağının düştüğü" iddia edilen Esad'ın ülkeden ayrıldığı bildirildi. Açıklamada "Esad iktidarın barışçıl devri talimatını verdi. Çatışan taraflarla görüştü, görevinden ayrılma kararı aldı" denildi.

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Suriye'de Beşar Esad'ın babası Hafız Esad ile beraber toplam 61 yıl süren Esad yönetimi, terör örgütü HTŞ'ye bağlı militanların başkent Şam'ı ele geçirmesiyle düştü. Suriye yönetimi, şu ana kadar Esad'dan hiç haber almadıklarını bildirdi. Basında yer alan bazı haberlerde ise "Esad'ın bulunduğu uçağın düştüğü" iddia edildi.

Rusya'dan Suriye'de yaşananlara ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Esad ülkeden ayrıldı. Suriye'deki Rus üslerinde yüksek alarm durumu var. Esed ve silahlı çatışmaya katılan güçler arasında müzakereler yapıldı. Esad iktidarın barışçıl devri talimatını verdi. Çatışan taraflarla görüştü, görevinden ayrılma kararı aldı. Rusya, bu müzakerelerde yer almadı" denildi.

'HERKESİN GÖRÜŞÜNE SAYGI DUYUN'

Rus tarafının Suriye'de yönetimi ele geçirin cihatçı militanlarla temas halinde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Bununla birlikte tüm ilgili tarafları, şiddete başvurmaktan vazgeçmeye ve tüm sorunları siyasi yolla çözmeye çağırıyoruz. Bu bağlamda Rusya, Suriye'deki tüm muhalif güçlerle etkileşimde. Suriye'deki tüm etnik ve dini güçlerin görüşlerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) oybirliğiyle kabul ettiği 2254 sayılı kararı bağlamında kapsayıcı siyasi sürecin tesis edilmesine yönelik çabaları destekliyoruz."

RUSYA DA MI, İRAN'DA MI?

2000'lerin başında Suriye Devlet Başkanı olarak göreve gelen Hafız Esad'ın oğlu Beşar Esad'ın 2011 yılında başlayan iç savaştan bu yana en büyük destekçileri her zaman Rusya ve İran oldu. Esad'ın nerede olduğunu bilinmese de Rusya ve İran'dan başka bir yere gitmeyeceği düşünülüyor.
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