Samanyolu Haber /Gündem / Uçak biletlerine zam geliyor /17 Ekim 2019 16:39

Uçak biletlerine zam geliyor

Ulaşımdan kaynaklanan karbondioksit (CO2) salınımını azaltmak isteyen Almanya, uçak biletlerine zam yapacak.

SHABER3.COM



Bakanlar Kurulu'nun onayladığı tasarı1 Nisan’da yürürlüğe girecek. Airporthaber'in aktardığı bilgilere göre tasarı, uçak biletlerindeki vergi oranını yüzde 76 yükseltirken, tren biletlerindeki vergiyi yüzde 19’dan yüzde 7’ye düşürecek. Bu durum uçak biletlerine zam, tren biletlerine indirim olarak yansıyacak. Benzinin litresine de 3 cent zam geliyor.

Tren biletlerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 19’dan yüzde 7’ye çekilerek kısa mesafelerde uçak veya özel otomobil yerine trenle yolculuğun tercih edilmesini hedefleniyor. Buna göre 19.90 Euro olan en kısa mesafe hızlı tren bileti 17.90 Euro’ya inecek. Bilet fiyatlarının ucuzlamasının, trenle yolculuk yapacak kişi sayısını yaklaşık 5 milyon artırması bekleniyor. Düşen vergi oranı nedeniyle bütçede ise 500 milyon Euro’luk bir kayıp hesaplanıyor.

Tasarı, Almanya içi ve Avrupa Birliği ülkelerine yolcu taşıyan uçak biletlerinden alınacak vergiyi yüzde 76 artıracak. AB üyesi bir ülkeye Almanya’dan yapılan uçuşlarda ortalama bilet başına vergi miktarı 5.65 Euro’dan 15.03 Euro’ya yükselecek.

6 bin kilometreye kadar olan mesafelerde alınacak vergi miktarı 33.01 cent olarak öngörülüyor. Uçak şirketlerinin artan vergilerin bir miktarını biletlere yansıtması bekleniyor. Bu durumda gelecek yıl nisan ayından itibaren uçak yolcuları pahalı bilet satın alacak. Uçak biletlerinde artan vergi sayesinde bütçeye yaklaşık 740 milyon Euro katkı sağlanacak.

Hükümetin uçak biletlerindeki vergiyi artırma kararına uçak şirketleri ise itiraz etti. Şirket yöneticileri vergiler nedeniyle Alman hava şirketlerinin diğer uluslara ait şirketlerle rekabet etme gücünü yitireceği uyarısında bulundu.
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