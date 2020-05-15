Uçak elektrik kablolarına çarptı!

Bir aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde uçağın elektrik tellerine çarptığı açıkça gözüküyor .



Yerel basında çıkan haberlere göre, iki kişi bulunan Piper PA-34-200 Seneca tipi eğitim uçağı havada bir arıza yaşadı . Pilot, kule görevlisine kalkış havaalanına dönmeye çalışacağını söyledi, ancak bir şehir içinde bir caddeye acil bir iniş yapmayı denediler Bu sırada uçağın kablolara çarpıp yolun yakınındaki ağaçlara çarptı. Düşüşten sonra, kısmen tahrip olan uçak alev aldı.



Olay sonucunda bir öğrenci pilot hayatını kaybederken , eğitmen ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.

