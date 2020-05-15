Samanyolu Haber /Dünya / Uçak elektrik kablolarına çarptı! /15 Mayıs 2020 12:31

Uçak elektrik kablolarına çarptı!

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miramar şehrinde meydana gelen bir uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Uçak elektrik kablolarına çarptı

Bir aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde uçağın elektrik tellerine çarptığı açıkça gözüküyor . 
Yerel basında çıkan haberlere göre, iki kişi bulunan Piper PA-34-200 Seneca tipi eğitim uçağı  havada bir arıza yaşadı .  Pilot, kule görevlisine  kalkış havaalanına dönmeye çalışacağını söyledi, ancak bir şehir içinde bir caddeye acil bir iniş yapmayı denediler Bu sırada uçağın kablolara çarpıp yolun yakınındaki ağaçlara çarptı. Düşüşten sonra, kısmen tahrip olan uçak alev aldı.
Olay sonucunda bir öğrenci pilot hayatını kaybederken , eğitmen ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı.
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