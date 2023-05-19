Uçak kazasında kaybolan 4 çocuk iki hafta sonra sağ bulundu

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve dün enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuk kazadan iki hafta sonra sağ bulundu.



Kolombiya'nın Araracuara kentinden Amazon ormanlarının derinlerinde bulunan San José del Guaviare'ye gitmek üzere havalanan Cessna 206 tipi uçak 1 Mayıs'ta radardan kayboldu.



Kazadan önce pilotun motor sorunu belirttiği uçağa ait enkaz, günler süren aramanın ardından pazartesi günü bulundu. Yetkililer enkaz alanında pilot ve yardımcısıyla birlikte 4 çocuk annesinin cansız bedenlerine ulaştı.



Ancak kaza yerinde en büyüğü 13 yaşında ve en küçüğü 11 aylık olan dört çocuk bulunamadı. Ormanda havadan başlatılan aramalar devam ederken, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Askerlerimizin çetin aramaları sonucu Guaviare'de düşen uçaktaki 4 çocuğu sağ olarak bulduk. Ülke için büyük bir sevinç." ifadesini kullandı.



Düşen uçakta "mucizevi" şekilde hayatta kalan 11 aylık bebeğin de olduğu, kardeşlerin ormanda tespit edildiği belirtildi.



13 yaşındaki Lesly Bonbaire, 9 yaşındaki Soleiny Ranoque, 4 yaşındaki Tien Ronoque ve 11 aylık bebek Cristian Ranoque'nin düşen uçaktan nasıl sağ çıktığı ve 17 gün boyunca ne şekilde hayatta kaldığına dair detay paylaşılmadı.



Blu Radio'nun haberinde, kardeşlerden en büyüğü Lesly'nin, küçük kardeşlerini hayatta tutabilmek için ormanda geçici bir sığınak kurduğu bilgisi paylaşıldı.



Ülkenin güneyindeki ormanlarda dün enkazı bulunan küçük uçaktaki diğer 3 kişinin ise cesedi tespit edilmişti. Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu belirtilmişti.