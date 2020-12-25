Uçak kazasında pilot asli kusurlu

5 Şubat 2020'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazaya dair soruşturmada bilirkişi raporu dosyaya girdi.





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 6 kişilik heyet tarafından hazırlanan raporda kaptan pilot Mahmut Aslan ve yardımcı pilot Ferdinant Pondaag kusurlu bulundu.





Sabiha Gökçen ve Yeşilköy kule görevlilerinden iki kişi de "kazanın oluşumunda gerekli uyarıları yapmadıkları, uçuş trafiğini durdurmadıkları" gerekçesi ile kusurlu bulundu. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) kurum olarak kusurlu bulundu.





5 Şubat 2020'de 3 kişinin hayatını kaybettiği 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına dair soruşturma sürüyor. Kazadan sonra tutuklanan Pegasus Hava Yolları pilotu Mahmut Aslan, 23 Mart 2020'de tahliye edilmişti.







"YILDIRIM'IN ÇARPMASI KAPTAN PİLOTU STRESE SOKTU"





Bilirkişi raporunda Kaptan Pilot Mahmut Aslan, bilirkişi raporuna muhalefet şerhi koyan üye dahil 6 kişilik heyetin oybirliği ile aldığı kararla asli kusurlu bulundu.





Aslan'ın kaza günü rüzgârın kuyruk hızını, pistin ıslak oluşunu hesaba katarak uçağın pistten çıkma ihtimalini göz önüne alması gerektiği belirtilen raporda, "Yalova dolaylarında uçağa yıldırım isabet etmesinin verdiği stres ile yolcuların mevcut meteorolojik şartlardan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek amacıyla bir an önce uçağı güvenli şekilde indirmeye odaklanması sebebiyle bunu yapamadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.





PİLOTLAR UÇAĞIN YAVAŞLADIĞINI DÜŞÜNEREK HIZ FRENİ KAPATTI





Kaptan Pilot Aslan'ın piste stabil yaklaşma kriterlerindeki hıza da uymadan yaklaştığı savunulan raporda, "Bu sebeple Sink Rate (alçalma hızı) uyarısı aldığı, uçağı indirdikten sonra pist içinde durabilecek seviyede yavaşladığını düşünerek Autobrake (Otomatik fren) ve Speedbreak'i (Hız freni) kapatmıştır. Uçak 6 saniye boyunca pist üzerinde yavaşlamadan ilerlemiş ve pilotlar tarafından yavaşlamak amacıyla manuel olarak maksimum frenleme yapılmıştır. Sürati düşmeye başlamış olan uçak yerde kuvvetli kuyruk rüzgârı etkisiyle yavaşlayamamış ve söz konusu kaza meydana gelmiştir." denildi.





Raporda, "Yaklaşma esnasında maruz kaldıkları yıldırım sebebiyle inişe fazla odaklanıp inişe devam eden kaptan pilot Mahmut Aslan'ın meydana gelen kazada asli kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır." tespitine yer verildi.



