Uçak motoru üreticisi 5,4 milyar sterlin zarar yazdı

Rolls-Royce'un gelirleri yüzde 24 azalarak toplam 5,6 milyar sterline geriledi. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle bu yılın başından bu yana mali olarak zor bir dönemden geçen gurubun açıklamasında, İngiltere’de Nottinghamshire ve Lancashire’daki üretim tesislerinin kapatılacağı bir kez daha teyit edildi.





Tesislerde toplam 3 bin kişi istihdam ediliyordu. Rolls Royce’un açıklamasında ayrıca önümüzdeki 18 ay içerisinde yaklaşık 2 miyar sterlin seviyesinde ek kaynak girişi sağlamak amacıyla bazı varlıkların satışa çıkarılacağı, bunların içerisinde merkezi İspanya’da bulunan ITP Aeroa adlı şirketin de bulunduğu belirtildi.







6 AYLIK ZARAR 5,4 MİLYAR STERLİN





İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Rolls-Royce’un Üst Yöneticisi Warren East ise, talebinin gelecek 5 yıl içerisinde salgın öncesindeki seviyelere ulaşmasının beklenmediğini söyledi.





Yaklaşık yarısı İngiltere’de olmak üzere küresel operasyonlarında toplam 50 bin kişiye istihdam sağlayan Rolls-Royce, mayıs ayında önümüzdeki dönemde yeniden yapılanma planları kapsamında toplam 9 bin kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı.