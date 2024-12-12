Uçak yolcularına müjde: 19 senelik yasak kalkıyor

Willie Walsh, yeni nesil CT (Bilgisayarlı Tomografi) tarayıcıların gelişimiyle, uçaklarda sıvı madde sınırlamasının gerekliliğinin sorgulandığını açıkladı. Walsh, gelecekte sıvı kısıtlamasının kaldırılacağını düşündüğünü, fakat bu yasağın ne zaman kaldırılacağına dair net zaman veremediğini belirtti.



Şu anki güvenlik uygulamaları kapsamında, uçak seyahatinde yolcular, el bagajlarında tek şişede boyutu 100 ml'yi geçen sıvıları taşıyamıyor.



Buna ek olarak güvenlik kontrolünden geçerken laptop, tablet gibi elektronik cihazlarını bagajlarından çıkarmak zorunda kalıyor. Bu da güvenlik kontrolünü aksatıyor ve hem yolcuların hem de personelin işini zorlaştırıyor.



Kısıtlamalar, 2006'nın Kasım ayında yürürlüğe girmişti. Uçuşlarda sıvı kısıtlaması uygulaması, İngiliz polisinin, İngiltere’den ABD ve Kanada’ya giden yedi uçakta içecek şişelerine gizlenen sıvı patlayıcıları infilak ettirmeye yönelik bir saldırı planını açığa çıkarmasından sonra başlamıştı. Fakat bu kurallar sadece İngiltere'deki havalimanlarında değil, Türkiye ve Avrupa Birliği de dahil dünya genelinde birçok ülkede bu yasak uygulanıyor.