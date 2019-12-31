Samanyolu Haber /Gündem / Uçaklar havalimanına inemiyor! /31 Aralık 2019 20:09

Uçaklar havalimanına inemiyor!

İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle uçakların iniş yapamadığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. İGA'dan yapılan açıklamada 13 uçağın pisti pas geçtiği duyuruldu.

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İGA'dan yapılan açıklamada geçtiğimiz gün yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kalan uçakların sayısı açıklandı.

Açıklamada 13 uçağın iniş yapamadığı ifade edildi.Açıklamada, Atatürk Havalimanı ile ilgili yapılan karşılaştırmalar için de yanıtlar yer aldı:"Bu yılın nisan-aralık dönemi ile geçen yılın aynı döneminde İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı karşılaştırıldığında; İstanbul Havalimanı'nda 620 uçak pisti pas geçerken, bu rakam Atatürk Havalimanı'nda geçen yıl 1.016 olarak gerçekleşmiştir."

İGA açıklamasında, uçuş güvenliği için pisti pas geçmenin uygun görülen prosedürler arasında olduğu da belirtildi.Öte yandan İstanbul'da özellikle 2 gün etkili olan fırtınaya ilişkin rakamlar açıklandıBuna göre Kartal'da rüzgarın hızı 106,6 kilometre olarak ölçüldü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün rakamlarına göre, rüzgarın hızı Beykoz'da 103.7 km'yi bulurken Çatalca'da ise 101.5 km'ye ulaştı. 

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