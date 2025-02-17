Uçaklara neler oluyor: Toronto'da iniş sırasında ters döndü!

Kanada'nın Toronto şehrindeki Pearson Havalimanı'nda, bir uçağın iniş sırasında ters döndüğü öğrenildi. İlk gelen bilgilere göre Minneapolis'ten gelen Delta Havayolları'na ait bir uçağın düşmesi sonucu çok sayıda yaralı var.





TGRT Haber'de yer alan habere göre Toronto Pearson Havalimanı'nda, Delta Airlines'a ait bir CRJ900 tipi yolcu uçağı sert iniş yaparken düştü. Minneapolis - Toronto seferini gerçekleştiren uçak, iniş sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle ters döndü. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, çok sayıda kişinin yaralı olduğu öğrenildi.