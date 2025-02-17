Samanyolu Haber /Dünya / Uçaklara neler oluyor: Toronto'da iniş sırasında ters döndü! /17 Şubat 2025 23:39

Uçaklara neler oluyor: Toronto'da iniş sırasında ters döndü!

Son haftalarda sık sık yaşanan uçak kazalarına bir yenisi daha eklendi. İlginç uçak kazasının adresi bu sefer Kanada oldu.

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Kanada'nın Toronto şehrindeki Pearson Havalimanı'nda, bir uçağın iniş sırasında ters döndüğü öğrenildi. İlk gelen bilgilere göre Minneapolis'ten gelen Delta Havayolları'na ait bir uçağın düşmesi sonucu çok sayıda yaralı var.

TGRT Haber'de yer alan habere göre Toronto Pearson Havalimanı'nda, Delta Airlines'a ait bir CRJ900 tipi yolcu uçağı sert iniş yaparken düştü. Minneapolis - Toronto seferini gerçekleştiren uçak, iniş sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle ters döndü. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, çok sayıda kişinin yaralı olduğu öğrenildi.
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