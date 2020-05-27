Uçaklardaki yeni düzenlemeler neler, havayolu şirketleri hangi önlemleri alıyor?

Koronavirüs salgınında yeni vaka sayıları ve can kayıplarının düşüş eğilimine girmesinin ardından uçak seferlerinin yeniden artması ve seyahatlerin tekrar başlaması bekleniyor.

Birçok ülke sınırlarını açacağı tarihi belirlerken, havayolu şirketleri de bu dönemde yolculuk sırasında uyulması gereken çok sayıda düzenmeyi yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.

Türk Hava Yolları (THY) da Salı günü yapacağı seferlere ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uçuşlarda maske takılacağını ve kabinlere el bagajlarının alınmayacağını, sadece küçük çantaların kabul edileceğini duyurdu.

Ekşi, uçağa yolcuların anons ile sıra numarasına göre kabul edileceğini, binişlerin arka sıralardan öne; inişlerin de ön sıralardan arkaya doğru yapılacağını söyledi.

Ekşi, koridorlarda kuyrukların oluşmayacağını ve temaslara da izin verilmeyeceğini aktardı.

THY gibi diğer başka havayolu şirketleri de bazı yeni düzenlemelere gideceğini açıkladı.

Mayıs ayı sonunda uçuşlara yeniden başlamayı düşünen Pegasus Hava Yolları'nın CEO'su Mehmet Nane, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, yolcuların maske kullanmalarının zorunlu olacağını ancak siperlik, eldiven ve tulum gibi ek koruyucu önlemlerin ise yolcunun inisiyatifinde olacağını söyledi.

Nane, "Uçak içi hizmet şu aşamada paketli ürünler şeklinde olacak. Paketli ürünler derken; açık olarak servis ettiğimiz, çay ve kahve belli bir süre olmayacak. Onun yerine kutulu içecekler, paketlenmiş sandviç türü, kraker türü yiyecekler olacak. Sıcak yemek tabir ettiğimiz, porsiyon olarak gelen ve uçağın içinde ısıtılıp misafire servis edilen yiyecekler belli bir süre olmayacak" dedi.





Air France, KLM ve Lufthansa'da da maske zorunlu





Avrupa'nın önde gelen havayolu şirketleri Fransız Air France, Hollandalı KLM ve Alman Lufthansa, uçuşlarında maske takmanın zorunlu olacağını duyurdu.





Air France'tan yapılan açıklamada, sadece yolcuların değil, kabin ekipleri ile yer görevlilerinin de maske takacağı belirtildi.





Açıklamada, her uçağının içinde günlük olarak temizlik ve sterilizasyon çalışmalarının yapılacağı ifade edildi. Şirket, ülke içi ve kısa mesafeli uçuşlarda servis yapmama kararı alırkeni uzun mesafeli uçuşlarda ise yiyecek ve içecek servisinin azaltılacağını duyurdu.





Avrupa içindeki bazı noktalara Mayıs ayı başında haftada bir kere olmak üzere seferlere başlayan KLM, uçağa binerken ve yolculuk sırasında maske takma zorunluluğunun en erken 31 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi.





KLM ve Lufthansa, uçaklarında yolculuk edenlerin kendi maskelerini getirmeleri gerektiğini aktardı.





Lufthansa, maske takılmasının yeterli düzeyde bir koruma sağlamasından dolayı uçuşlarında bazı koltukların boş bırakılması uygulamasını Mayıs ayı itibarıyla sona erdirdiğini de belirtti.





Lufthansa'dan yapılan açıklamada, "İlkesel olarak, virüsün uçak yolculuğu sırasında bulaşma ihtimali çok düşük görülüyor. Salgının başlamasından bu yana Lufthansa'ya bağlı uçuşlarda virüsün bulaştığı yönünde herhangi bir somut bulgu bulunmamaktadır" denildi.





Avrupalı havayolu şirketleri yolculara yönelik düzenlemelere ek olarak, uçaklarında artık içerideki havayı birkaç dakika içerisinde değiştiren HEPA tipi filtreleme sistemlerini kullanacaklarını da duyurdu.









ABD'de de maske takmak zorunlu





ABD'li havayolu şirketleri United Airlines, American Airlines, Delta ve JetBlue da uçuşlarında maske takılmasını zorunlu hale getirdi.





American Airlines geçen hafta içinde yaptığı yazılı açıklamada, uçakların artık daha sık temizleneceğini ve özellikle yolcuların temas ettiği masa, kolçak, başüstü dolabı gibi alanların dezenfekte edileceğini bildirdi.





Açıklamada, yolculara maskenin yanı sıra el dezenfektanı ve antibakteriyel ıslak mendil de dağıtılacağı aktarıldı. Şirket, kabin ekipleri için de maske takılmasını zorunlu hale getirdi.





ABD'nin bir diğer önde gelen havayolu şirketi, United Airlines da kısa bir süre sosyal medyaya yansıyan görüntüler nedeniyle politika değişikliğine gitme kararı aldı.





United Airlines'ın bazı uçuşlarının çok kalabalık olduğu ve yolcular arasında sosyal mesafe bırakılmadığını gösteren görüntüler sosyal medyada tepki buldu.





Bunun üzerine şirket, uçağın dolu olması halinde yolcuların biletlerini değiştirebileceğini duyurdu.





Şirketten yapılan açıklamada, "Artık tam kapasiteye yakın bir doluluğa sahip olması beklenen uçuşlardaki yolcular, biletlerini ücret farkı ödemeden başka bir uçuşa değiştirebilecek ya da hediye çeki talep edebilecektir" denildi.









Emirates'ten yolculara "hijyen kiti"





Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Havayolları, tüm yolcularına hijyen kiti dağıtacağını ve THY'ye benzer bir şekilde uçağa alımların sıra ve koltuk numaralarına göre yapılacağını açıkladı.





Emirates, kabin ekipleri için de eldiven ve maske kullanımın zorunlu hale getirdi.





Katar Havayolları'nda bu hafta içinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kapsamında kabin ekibinin maske ve eldiven takmasının yanı sıra koruyucu önlük giymesi de zorunlu hale getirildi.





Katar Havayolları, uçak içinde teması azaltmak için servislerde de yeni düzenlemelere gidileceğini bildirdi. Şirket, yolcuların yemek yerken kullandığı çatal-bıçak gibi gereçlerin "patojenik bakterilerin öleceği kadar yüksek sıcaklıkta temiz suyla" yıkanacağını duyurdu.





Katar Havayolları, uçak içinde büyük el dezenfektanları yerleştirmeyi planlıyor.





Hong Kong merkezli Cathay Pacific ise maske takılmasını zorunlu kılmayan havayolu şirketleri arasında.





Ancak şirket, yolcuların talep etmesi halinde maske dağıtılacağını açıkladı.





Cathay Pacific, uçaklarda emniyet videolarıyla birlikte sağlık ve hijyen artırıcı ipuçları veren bilgilendirme mesajları yayınlayacağını da duyurdu.





Avustralyalı Qantas Havayolları, bazı koltukların boş bırakılması uygulamasını sona erdiren ve maske zorunluluğu getirmeyen şirketler arasında yer alıyor.





Qantas, uçuşlara alınacak önlemleri servisleri azaltmak, yolculara dezenfektan dağıtmak ve tüm uçaklarında düzenli olarak temizlik çalışmaları yaptırmak olarak sıraladı.