Samanyolu Haber /Dünya / Uçakta dehşet anları: İnişe geçerken aniden alev aldı /10 Ocak 2025 00:01

Uçakta dehşet anları: İnişe geçerken aniden alev aldı

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde meydana gelen uçak kazası akıllara durgunluk verdi. İnişe geçen uçak aniden alev aldı

SHABER3.COM

Brezilya'nın Sao Paulo kentinin Ubatuba Havaalanı'nda korkunç bir uçak kazası meydana geldi.

JETTE 5 KİŞİ BULUNUYORDU

Özel bir jet, Sao Paulo'ya inişe geçmek üzereyken alev alarak büyük bir yangına yol açtı. Uçakta, pilot ile birlikte ikisi çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi bulunuyordu.

Uçağın, Brezilya'nın Goias eyaletindeki Mineiros Havaalanı'ndan kalkarak Sao Paulo'ya iniş yapmaya çalışırken yangın çıktığı bildirildi. Kazada pilot hayatını kaybetti. Diğer 4 yolcu ise yaralı olarak kurtulmayı başardı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve yangının hızla yayıldığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, kazanın hava şartları, teknik arıza veya pilotaj hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor.


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