Uçakta dehşet anları: İnişe geçerken aniden alev aldı





JETTE 5 KİŞİ BULUNUYORDU

Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve yangının hızla yayıldığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, kazanın hava şartları, teknik arıza veya pilotaj hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıyor.









Brezilya'nın Sao Paulo kentinin Ubatuba Havaalanı'nda korkunç bir uçak kazası meydana geldi.Özel bir jet, Sao Paulo'ya inişe geçmek üzereyken alev alarak büyük bir yangına yol açtı. Uçakta, pilot ile birlikte ikisi çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi bulunuyordu.Uçağın, Brezilya'nın Goias eyaletindeki Mineiros Havaalanı'ndan kalkarak Sao Paulo'ya iniş yapmaya çalışırken yangın çıktığı bildirildi. Kazada pilot hayatını kaybetti. Diğer 4 yolcu ise yaralı olarak kurtulmayı başardı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.