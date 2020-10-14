Samanyolu Haber /Gündem / Uçakta 'sağlık vizesi' dönemi başlıyor /14 Ekim 2020 09:07

Uçakta 'sağlık vizesi' dönemi başlıyor

Başta Amerika, İngiltere gibi ülkeler olmak üzere birçok devlet havayolu yolculuğunun daha güvenli olması için sağlık vizesi oluşturma girişimlerine başladılar.

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 Planlanan elektronik uygulamaya ülkelerin hastanelerinin ve sağlık birimlerinin katılması ile dev bir data oluşturulması hedefleniyor.

Uçaklarda sağlık vizesi kapsamında hedeflenen veri sisteminin bir pasaport ya da barkodlu belge olması hedeflenmiyor. Bir elektronik uygulama oluşturma çalışmaları yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün de prensipte bir ‘sağlık vizesi sistemi’ oluşturulmasından yana olduğu ancak nasıl bir yapılanmaya gidileceği konusu henüz yarışma aşamasında.

Karantina gerektiren durumlarda yolcu uçağa alınmayacak
Hürriyet'ten Uğur Cebeci'nin haberine göre, oluşturulacak uygulamada, sürekli güncelleme yapılması ve neredeyse her uçuş öncesi güncellemelerle yolcuların havalimanlarında zaman kaybetmemesi sağlanacak. Ayrıca gidilen ülkelerde karantina gibi sorunlar da olmayacak. Karantina gerektiren durumlarda yolcu hiçbir biçimde uçağa alınmayacak.

Uygulamaya hastaneler ve sağlık birimleri katılacak, dev data oluşturulacak
Uygulamaya ülkelerin hastanelerinin ve sağlık birimlerinin katılması ile dev bir data oluşturulması hedefleniyor. Özellikle sağlık konusunda sisteme bir yerden giriş yapıldığında birçok hava yolu şirketinin datalarına da bilgi yüklenecek. Ayrıca pasaport polisleri, önündeki sistemlerde de yolcunun sağlık durumunu pasaportun okunması ile ekranda görecek.

Rahatsızlık durumunda müdahale imkanı sağlayacak
Oluşturulacak sağlık vizesi, sadece salgın hastalıklarda değil çeşitli nedenlerle uçaklarda ya da başka ulaşım araçlarında kişinin hastalanması halinde daha doğru ve hızlı müdahale imkanı sağlayacak.

Kişilerin sağlıkla ilgili sorunlarının güncellemesinden ise yaşadıkları ülke sorumlu olacak.
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