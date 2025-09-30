Uçakta soru tartışmasının altında ne yatıyor? Hedefte Akif Beki var

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’nin “Erdoğan’ın uçağında sorular önceden hazırlanıyor” iddiası üzerine başlayan tartışma genişliyor. Ahmet Hakan, uygulamayı doğrulayıp “amaç mükerrerliği önlemek” derken, hem Hüsnü Mahalli’nin tanıklığı hem de kendi yazısında Akif Beki’ye yönelttiği sert eleştiriler gündeme damga vurdu.Son olarak Ahmet Hakan, Akif Beki’yi danışmanlığı döneminde kendini tehdit etmekle suçladı.





Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçağında gazetecilere soruların önceden hazırlandığını gündeme taşımıştı. Bildirici, bunun gazeteciliğe gölge düşürdüğünü ve basın özgürlüğü açısından sorunlu olduğunu savundu.





Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise iddiayı doğrulayan bir yazı kaleme aldı. Soruların önceden İletişim Başkanlığı’na iletildiğini belirten Hakan, bunun amacının “mükerrerliği önlemek” olduğunu söyledi. Ancak bu açıklama, “çanak soru” tartışmalarını dindirmek yerine daha da alevlendirdi.





AKİF BEKİ DE ‘ÇANAK SORU’ SORDURMUŞ

Tartışmalar, Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde görev yapan basın danışmanı Akif Beki’ye de uzandı. Gazeteci Hüsnü Mahalli, o dönemde yaşadığı bir olayı şöyle aktardı:





“Akif Beki, Erdoğan’ın basın danışmanıydı. Ali Kırca’ya, bana ve birkaç gazeteci arkadaşın eline kağıt tutuşturup ‘Bu soruları soracaksınız’ dediler. Sıra bana gelince o soruyu sormadım, kafama göre soru sordum. Reklam arasında Akif Beki bana bağırmaya başladı. Ben de bağırıp çağırdım.”





AHMET HAKAN’DAN BEKİ’YE SERT ELEŞTİRİ

Ahmet Hakan, son yazısında Akif Beki’ye doğrudan yüklenerek şu ifadeleri kullandı:





“O dönemin tanıkları anlatsın bakalım Akif Beki’nin medya üzerinde estirdiği terörü. Hangi gazetecinin boğazını sıktı? Hangi gazetecileri işten attırdı? Akreditasyonu nasıl başlattı?”





“Bir keresinde bana dolaylı yoldan mesaj göndermişti. ‘Ona aman dileteceğim’ diye tehdit etmişti resmen.”





“Gazetecilerin eline soru tutuşturmaya cüret etmiş, bunun dışına çıkana da bağırıp çağırmış. Bugün çıkmış ‘Benim dönemimde böyle bir şey olamazdı’ diye atıp tutuyor. İnsanda biraz utanma olmaz mı?”





Hakan, günümüzde İletişim Başkanlığı’nın kimseye soru dayatmadığını, sadece soruların önceden istendiğini belirterek, Beki’nin Halk TV’deki açıklamalarını “gerçekle bağdaşmayan” sözler olarak niteledi.