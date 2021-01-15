Uçaktan iner inmez kelepçe takılacak

17 Ocak Pazar günü Rusya'ya dönmesi beklenen Aleksey Navalni'nin uçaktan iner inmez kelepçelenebileceği belirtiliyor. Yetkililer, Navalni'yi kefalet değerlendirmelerine katılmamakla suçluyor.





Navalni, 12 Ocak'ta şahsi Twitter hesabında, "Putin beni zehirlemesine rağmen hayatta kaldığım için o kadar kızgın ki FSIN'e mahkemeye gidip ertelenmiş hapis cezamı gerçek bir cezaya çevirmesini söyledi." ifadelerini kullandı.





RUSYA'DA ZEHİRLENDİ, ALMANYA'DA TEDAVİ EDİLDİ





Dün yine Twitter'da paylaştığı mesajda 17 Ocak'ta Moskova'ya döneceğini duyuran Navalni şunları dile getirmişti: "Ortada dönüp dönmeyeceğime dair bir soru işareti hiç yoktu. Burası (Almanya) güzel bir ülke, ancak gelmek benim tercihim değildi. Buraya bir yoğun bakım kutusunda tek bir nedenle getirildim; beni öldürmeye çalıştıkları için." yazmıştı..





Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSIN) sisteminin ertelenmiş hapis cezasının ertelemesini iptal etme girişiminin kendini ülkeye dönmekten caydırmak için yapıldığını ima eden Navalni, "Putin artık sadece Kremlin'e üzerinde 'Aleksey, lütfen hiçbir koşul altında geri dönme' yazılı bir pankart asabilir." demişti.





Navalni, 20 Ağustos 2020'de uçakta fenalaşıp Tomsk'ta hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti.





NOVİÇOK ZEHİRİ KULLANILMIŞ





Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi.





Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.





Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edilmesinden bu yana Almanya'da fizik tedavi görüyordu.