Samanyolu Haber /Ekonomi / "Uçan araba hayali kurdururken ikinci el bile alamaz hale getirdiler" /13 Temmuz 2021 10:49

"Uçan araba hayali kurdururken ikinci el bile alamaz hale getirdiler"

Türkiye’de ortalama maaşla çalışan bir vatandaşın bir ev hatta bir otomobil bile alması hayal oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Uçan araba yapacağız dediler, vatandaşı ikinci el araba alamaz hale getirdiler” dedi.

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Bugün ortalama evin 1 milyon TL, ortalama bir otomobilin 250 bin TL'ye satıldığı Türkiye'de, hayata atılan gençlerin bir ev ya da otomobil alma hayali bile kuramayacağı vurgulanıyor. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, yüksek vergiler nedeniyle vatandaşın ikinci el araba alamayacak duruma düştüğünü belirterek, “Uçan araba yapacağız dediler, vatandaşı bugün ikinci el araba alamaz hale getirdiler. Çıplak fiyatı 100 bin TL olan bir aracın fiyatı vergilerle 170 bin TL” ifadesini kullandı. Türkiye'de yüksek ÖTV ve ÖTV'li fiyat üzerinden alınan KDV oranları ile pek çok aracın vergisi, aracın çıplak fiyatını geçiyor. Yani ortalama bir araç alan vatandaşlar bugün yüksek vergi oranları nedeniyle neredeyse bir otomobil parasını da devlete veriyor.

2. EL DE YÜKSELDİ

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış da halkın fakirleştiğinin altını çizerek, “Yüksek ÖTV oranları 2. eli de yükseltiyor. Türkiye'de 300 bin TL (35.000$) olan otomobil ABD'de 17.000 $. ABD'de bir garson 5 aylık maaşı ile bir araba alabiliyor. Türkiye'de 100 asgari ücretle bile alınamıyor” dedi. Karakış, “Devlet gelirleri vergilendirmek yerine ÖTV gibi dolaylı vergilerle kaynak topluyor. Yerli otomobilin bile 400.000 liraya çıkması zenginleri etkilemiyor. Ancak dar gelirlinin otomobil sahibi olmasını engelliyor” ifadesini kullandı.
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