Hava taksi veya Uçan araba pazarı kalkışa hazır





Şimdilerde Toyota , Hyundai gibi otomobil firmaları ile Airbus ve Boeing gibi büyük uçak firmaları uçan taksi konusunda çalışıyor. Ayrıca UBER gibi markalar , uçan taksiler söz verdiğine göre, rüya gerçeğe yaklaşıyor. Amaç, trafiği artan şehir merkezlerini banliyölere bağlamak. Hava taksileri ilk olarak yaklaşık 1000 ft ila 2.000 ft arasındaki yüksekliklerde 180 mil hızda seyredebilecek. Hatta NASA 5.000 ft’e kadar bir irtifada da gidebileceklerini bildirdi.

Hava Taksileri pazarının önümüzdeki on yılda olgunlaşmaya başlaması ve küresel olarak patlaması bekleniyor .

Morgan Stanley Research araştırmasına göre, otonom kentsel uçak pazarı 2040 yılına kadar 1,5 trilyon dolar değerinde olabilir . Frost & Sullivan tarafından yapılan bir başka kentsel hava hareketliliği (UAM) çalışması , 2022'de Dubai’de başlayan ve 2040 yılına kadar faaliyette olan yıllık yaklaşık% 46 ila 430.000'den fazla bileşik büyüme oranıyla genişleyen hava taksilerini görüyor.

Girişim destekli start-up’lardan ve Uber’den büyük otomobil ve havacılık şirketlerine kadar olan şirketlerin, bu yeni pazarda bir yer kapmak için acele etmeleri şaşırtıcı değil.





Elektrikli hava taksileri çeşitli şekil ve boyutlarda çoğu geleneksel sabit kanatlı uçaklardan oldukça farklı. Elektrikli motorlar, jet motorları gibi uzun pistlere ihtiyaç duymamak için tasarlanmış dikey kalkış ve iniş (VTOL) uçaklarının yerini alacak. Bazı zamanlarda dönen kanatlara ve bazı durumlarda pervanelerin yerine rotorlar alacak . Aslında sadece birkaç şirket şimdilik kanatlı arabalara benzeyen araçlar yapıyor.









TOYOTA DÜĞMEYE BASTI









Ocak ayında Toyota, pilotluk amaçlı tamamen elektrikli bir dikey kalkış ve iniş (eVTOL) hava taksisi geliştiren Silikon Vadisi merkezli Joby Aviation’a 394 milyon dolar yatırım yaptığını açıklamıştı. 590 milyon dolarlık finansman turunun bir parçası olan bu hareket, Joby’nin 2023 yılına kadar elektrikli hava taksi hizmeti başlatmasına yardımcı olacak ve şirketin Toyota’nın üretim, kalite ve maliyet kontrolü konusundaki ustalığına erişmesini sağlayacak. Başlangıç, nihayetinde kara taşımacılığının maliyetine yaklaşması ve bir milyar insanın her gün işe gidiş saatinde bir saatten fazla tasarruf etmesine yardımcı olması gerektiğini söyleyen bir prototip inşa ediyor.





Bir başka Asya-Amerikan ortaklığında, Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai ve Uber , Las Vegas’taki Tüketici Elektroniği Fuarı’nda büyük bir uçan taksi maketi gösterdi . Elektrikle çalışan PAV veya “kişisel hava aracı”, 180 km / s’ye ulaşan hızlarda 60 kilometreye kadar seyahatlerde dört yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak . 2000 fit yüksekliğe kadar seyredebilecekler. Hyundai, tüm elektrikli araçların dakikalar içinde şarj edilebileceğini, ancak bunun nasıl yapılacağını açıklayamadığını söyledi.







Uber, 2020'de dikey kalkış ve iniş araçlarını test etmeye başlamak ve üç yıl sonra Dallas, Los Angeles ve Melbourne’da hizmet vermek üzere ilk resmi yolculuğunu başlatmak istediğini söyledi. Uçan taksileri binek araçlara sahip olmaktan daha ucuz hale getirmeyi amaçlıyor. Uber Elevate bu yıl gösteri uçuşlarına başlamayı planlıyor.





Uber Elevate başkanı Eric Allison, serbest bırakmak. “Hyundai’nin üretim kasını Uber’in teknoloji platformuyla birleştirmek, önümüzdeki yıllarda canlı bir hava taksi ağı başlatmak için ileriye doğru büyük bir sıçramayı temsil ediyor.”









Toyota, Joby, Uber ve Hyundai zaten yarışmacılarla dolu bir alanda çalışıyor. Uber Elevate programında başka bir ortak olan Boeing, prototip hava taksisinin uçuş testlerine başladı. Alman şirketi Lilium Aviation geçen yıl ilk uçuşunda uzaktan kumandalı, jetle çalışan bir eVTOL prototipi gönderdi ve daha sonra testin ilk aşamasını tamamladı . Intel, Daimler ve Geely tarafından desteklenen Stuttgart merkezli Volocopter, görünüşe göre 1000'den fazla test uçuşu yaptı ve beş ila 10 yıl içinde tamamen özerk ticari uçuşları hedefliyor .







Ama bu büyüme potasiyeli engellerle karşı karşıya. Basketbol efsanesi Kobe Bryant’ın bir helikopter kazasında ölmesi gibi olaylar , uçan taksilerin güvenlik endişelerini vurguladı. İlk uçan taksi hizmetleri, daha sonra uzaktan kumandalı veya yapay zeka destekli otonom araçlarla değiştirilen insan pilotlarına sahip olsa da, dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, geliştiricilerin deney yapabileceği standartlar ve sanal kum havuzları oluşturarak ticarileştirme acelesinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Yolculara ve yerdeki insanlara yönelik risklerin yanı sıra, hava taksileri diğer uçaklar için tehlike oluşturabilir.





Ayrıca bilgisayar korsanları için de hedef olabilirler. Geliştirmedeki düzenlemeler araç güvenliği, uçuşa elverişlilik ve trafik kontrolünden gürültü kirliliğine, operatör sertifikasyonu ve yazılım güvenliğine kadar her şeyi kapsayacaktır.

Güvenlik sağlansa bile, maliyet bir başka büyük engel. Morgan Stanley analisti Rajeev Lalwani, piyasanın “bugünkü helikopterlerin işleyişine benzer şekilde mevcut ulaşım altyapısına ultra niş eklentisi” olarak başlayabileceğini tahmin etti. Kişisel helikopter seyahati uzun zamandır var ama zengin yolcuların ötesine genişlemedi