Samanyolu Haber /Medya / Uçankuş'u kapatan Tanrıyar kayıplara karıştı /04 Nisan 2021 12:48

Uçankuş'u kapatan Tanrıyar kayıplara karıştı

Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar’ın 4-5 aydır işyeri ve uydu kirasını, maaşları ve yemek ücretlerini ödemediği iddia edildi. Kanalı finanse eden Metin Güneş'in ayrıntılı bilgi istemesi üzerine Tanrıyar'ın kayıplara karıştığı belirtiliyor.

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Uçankuş TV kanalının finansörü Metin Güneş, 1,5 yıl sonra kanalın yüzde 65 ortağı olan Can Tanrıyar’dan mali durum raporu istedi. Bunun üzerine Can Tanrıyar ortadan kayboldu.

Tanrıyar’ın kanalın kapılarını kilitlediği kaydedildi. Ancak çalışanlar her gün kanalın önüne giderek tutanak tutturuyor. Durumu da tespit ettirmeye çalışıyor.

Metin Güneş’in aylık olarak Can Tanrıyar’a 450 bin dolar gönderdiği, ancak Can Tanrıyar’ın bunun hesabını Metin Güneş’e vermediği için ortadan kaybolduğu iddialar arasında.
 
Can Tanrıyar, 130 çalışanı olan Uçankuş TV’yi önceki aylarda Maslak’ta daha modern ve lüks bir yere taşımıştı. Çalışanlara alacakları için gönüllü bir avukat yardımcı oluyor.

Kanalda bunlar yaşanırken, Tanrıyar’ın nişanlısı Instagram hesabında, “Karantinadayız, aşı sıramızın gelmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İNTERNET SİTESİNDE YAYIN YOK

Uçankuş’un internet sitesi de güncellenmiyor. İşadamının medya grubunda değişiklik yapmasıyla birlikte internet sitesine içerik girilmemesi dikkati çekti. Siteye en son içerik 12 Mart tarihinde eklendi.

Can Tanrıyar ile kanalın finansörü Metin Güneş arasında milyonlarca dolarlık alacak- verecek tartışması olduğu da iddia ediliyor.
 
Kulislerde yurtdışına çıkan Tanrıyar’a kimsenin ulaşamadığı konuşuluyor.

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