Üçlü seçim zirvesi: Sıkı bir çalışmaya başlıyoruz

Sözcü'de yer alan habere göre Siyasi partiler, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçim için çalışmalarına devam ediyor. Millet İttifakı’nda süreçle ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

Ankara’daki toplantı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yapıldı.Twitter hesabında, toplantıdan fotoğraf paylaşan İmamoğlu, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Mansur Yavaş ile bugün Ankara'da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz” dedi.