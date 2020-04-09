Ücretsiz maske eczanelerden dağıtılacak

Yapılan açıklamada, "Henüz maskeler eczanelere gelmedi. Vatandaşa SMS ile kod gönderilecek. Vatandaş cep telefonuna mesaj gelmeden eczanelere gitmemeli. O kodla maske alınabilecek" denildi. Açıklamaya göre dağıtım süreci şu şekilde işleyecek:







- Sağlık Bakanlığı'nın temin edeceği maskeler 3 büyük ilaç dağıtım firmasının depolarına ulaştırılacak ve eczanelere dağıtımı yapılacak.





- Eczanelerin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmekte. Talepler bakanlık tarafından takip edilecek.





- 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara "10 gün için kişi başına 5 adet maske" verilecekr.





- Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecek. Eczacılar, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecek.





- Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.



