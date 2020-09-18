Samanyolu Haber /Dünya / Üçü Arap beş ülke daha İsrail'le normalleşmeye hazırlanıyor /18 Eylül 2020 11:18

Üçü Arap beş ülke daha İsrail'le normalleşmeye hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Mark Meadows, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den sonra beş ülkenin daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeye çok yakın olduğunu açıkladı.

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Meadows, Trump'ın seçim kampanyası için gittiği Wisconsin eyaletinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarının önemine değinerek, "5 ülke daha İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeyi ciddi şekilde düşünüyor, bunların üçü bölgeden, ikisi ise bölge dışından" değerlendirmesini yaptı.

Fakat Meadows ülke ismi açıklamaktan kaçındı.

Trump, BM konuşması için New York'a gitmeyecek

Öte yandan Meadows, Trump'ın salı günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmeleri kapsamındaki konuşmasını yapmak üzere New York'a gitmeyeceğini belirtti.

Meadows, Trump'ın BM konuşmasını Washington'da kalıp Beyaz Saray'dan yapacağını dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bu yılki BM Genel Kurul toplantıları büyük oranda sanal gerçekleştirilecek.
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