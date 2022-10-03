"Ucu nereye varacaksa varsın..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce sosyal medya üzerinden duyurusunu yaptığı açıklamasında başörtüsü konusunu gündeme getirdi.





Zaman zaman CHP'nin iktidara gelmesi halinde eskiden olduğu gibi kamusal alanda başörtüsü takmanın yasaklanacağı ifasesi kullanılırken, Kılıçdaroğlu'ndan bu konuda bir açıklama geldi.





Başörtüsü ile ilgili böyle bir yasaklama olmacağına dair bir kanun teklifi sunacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, buna AKP yönetiminin de destek vermesini beklediklerini ifade etti.





Kılıçdaroğlu, dönem dönem sözünü ettiği 'barıştırma' ve 'helâlleşme' adımlarını atacaklarını, bu adımların kendilerine oy kaybettirse de bundan vaz geçmeyeceklerini belirtti.







İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması:









