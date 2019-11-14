Samanyolu Haber /Ekonomi / "Mimari ucube" için yeni karar! /14 Kasım 2019 16:40

"Mimari ucube" için yeni karar!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şato görünümlü ucube binaları inşâ eden Sarot Grup'a ait üç şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı.

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yalnızca Arap müşterilere satışı yapılan ve "mimari ucube" diye nitelenen "Burj Al Babas" isimli projesini inşâ eden firma hakkında 2018 yılında verilen iflas kararı mahkeme tarafından kaldırıldı.

Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mezher Yerdelen borçların yüzde 50'lik kısmını ödediklerini, projeyi 2021 yılında bitireceklerini söyledi. 

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Mudurnu ilçesinde 2011 yılında yapımına başlanan 732 villa, alışveriş merkezi, otel ve iki kongre merkezinin yer aldığı projede şato tipindeki villalardan 350'si, inşaat çalışmaları devam ederken, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı.  

Projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 yılı haziran ayında konkordato için müracaat etti.

Mahkeme, şirkete üç ay mühlet vermişti. Sürenin dolmasıyla İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018 yılı eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki üç şirket hakkında iflas kararı verdi.

Şato tipi mimarisiyle tepkilere sebep olan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması sebebiyle bölge sakinlerinin de tepki gösterdiği proje durmuştu. 

MAHKEME İFLAS KARARI KALDIRILDI

Şirketin itirazları üzerine 2019 yılının ocak ayında, söz konusu proje hakkında satışa ve inşaata devam izni verildi. 

Projede inşaat ve satış çalışmaları sürerken, Sarot Grup bu arada mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi Sarot Grup'a ait üç şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı. 

Şirketin konkordato başvurusu ise reddedildi.

Mudurnu'da yaşayan bazı vatandaşlar, yapıların Cittaslow (Sakin Şehir) unvanı alan ve UNESCO Kültür Mirası listesine aday olan Mudurnu'nun tarihi dokusuna yakışmadığını ifade etti.

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