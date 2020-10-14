Ucube villaların sahibi yine zorda!

Araplara satmak için inşâ edilen ve 732 villayı içerisinde bulunduran “Burj Al Babas” projesinin sahibi Sarot Grup yeniden konkordato için mahkemeye müracaat etti.





Konkordato talebi kabul edilirse alacaklıların haciz işlemleri durdurulacak.







"Burj Al Babas" isimli projenin sahibi Sarot Termal Grup'un 2018 yılının haziran ayında konkordato talebi üzerine mahkeme şirkete 3 ay mühlet vermişti. İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı vermiş ve tepki çeken proje durmuştu.





İFLAS KARARI KALDIRILIP, SATIŞ VE İNŞAAT İZNİ VERİLMİŞTİ





Şirketin itirazları üzerine 2019 yılının ocak ayında, proje hakkında satışa ve inşaata devam izni verilmişti.





Projede inşaat ve satış çalışmaları sürerken, Sarot Grup da bu arada mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı.





YENİDEN KONKORDATO İÇİN MÜRACAAT ETTİ





Ancak Sarot Grup yeniden konkordato için mahkeme kapısında. İstanbul 2'nci Asliye Mahkemesi henüz bir karar vermedi. İnşaat çalışmaları ve satışlar yine durdu.





DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Sarot Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mezher Yerdelen, "Şu anda satış ve inşaat çalışması durdu. Konkordato ilan ettik. Mahkeme sonucunu bekliyoruz." dedi.





NUMAN KURTULMUŞ'UN PARTİSİNDEN BİR İSİM YÖNETİMDE





Mudurnu’ya bağlı Dolayüz Köyü'nde 2011 yılında inşasına başlanan "Burj Al Babas" villaları ismini bölgede bulunan "Babas" kaplıcasından alıyor. Mimarisi "ucube" diye nitelenen projenin sahibi olan ve "Sarot Termal" ismiyle devre mülk inşâ eden Sarot Termal Gayrimenkul Turizm İnşaat A.Ş., 24 Eylül 2010’da İstanbul’da kuruldu.





Sarot şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi olan Haydar Yerdelen, şirketin kuruluşundan yaklaşık bir ay sonra kurulan ve bir dönem Numan Kurtulmuş’un genel başkanlığını yaptığı HAS Parti’nin Arnavutköy ilçe başkanı oldu.





Sarot şirketinin yönetim kurulu başkanı Mehmet Emin Yerdelen ise 2009 yılında Saadet Partisi’nin Arnavutköy ilçe başkanı olurken aynı zamanda partinin İstanbul il yönetiminde görev alıyordu.





Mehmet Emin Yerdelen’in İstanbul’da ayrıca “3Y Taş Ocağı ve Maden İşletmeciliği” adında bir başka şirketi daha bulunuyor.