Samanyolu Haber /Gündem / Üçüncü aday belli oldu: Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaştı /25 Mart 2023 17:24

Üçüncü aday belli oldu: Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaştı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı.

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) ‘Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu’ ekranındaki verilere göre, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde aday olabilmek için gerekli 100 bin imzayı aldı.

Türkiye genelindeki il ve ilçe seçim kurullarında Cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen 11 isim için imza süreci devam ediyor.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen İnce 100 bin imzaya ulaşırken, YSK tarafından Cumhurbaşkanı adaylık başvuruları kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal’ın imza süreci işlemleri devam ediyor.

Hafta sonu da devam edecek imza verme işlemi, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de sona erecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün partisinin Cumhur İttifakı’na katıldığını ve Cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını açıklamıştı.

“TEŞEKKÜRLER MEMLEKETİN GÜZEL İNSANLARI”

İnce, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım. 100 bin imza tamam. Rehavet yok, pazartesi saat 20.00'ye kadar imza vermeye devam” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Üçüncü aday belli oldu: Muharrem İnce 100 bin imzaya... Sonraki Haber >>

Fatih Erbakan'ın dönekliğine Genç Refah'lılar bile şaştı kaldı

Fatih Erbakan'ın dönekliğine Genç Refah'lılar bile şaştı kaldı

Çevirmeden kaçan eski AKP'li Mazhar Bağlı, jandarmaya hakaret etti

Çevirmeden kaçan eski AKP'li Mazhar Bağlı, jandarmaya hakaret etti

Haluk Levent, AHBAP'ın deprem bağışları ile neler yaptıklarını açıkladı

Haluk Levent, AHBAP'ın deprem bağışları ile neler yaptıklarını açıkladı

Ramazan'da mukabeler videoları 'Herkulnağme' kanalında

Ramazan'da mukabeler videoları 'Herkulnağme' kanalında

Depremzedelerden bahseden vekilin mikrofonu kapatıldı!

Depremzedelerden bahseden vekilin mikrofonu kapatıldı!

Fransa'daki gösterilere şiddet bulaştı: 172 gözaltı

Fransa'daki gösterilere şiddet bulaştı: 172 gözaltı

Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi?

Kemal Kılıçdaroğlu KHK için ne dedi?

Fenerbahçe maçında olay! Stat dışına çıkarıldılar!

Fenerbahçe maçında olay! Stat dışına çıkarıldılar!

AKP'nin seçim yardımı Üsküdar belediyesinden

AKP'nin seçim yardımı Üsküdar belediyesinden

Soylu, sel bölgesinde vatandaşı azarladı

Soylu, sel bölgesinde vatandaşı azarladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:13:59