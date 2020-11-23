Samanyolu Haber /Sağlık / Üçüncü aşı haberi de Oxford'dan geldi: Tek dozla %70 koruma /23 Kasım 2020 10:42

Üçüncü aşı haberi de Oxford'dan geldi: Tek dozla %70 koruma

Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının üçüncü aşama klinik testlerini ardından, yüzde 70 oranında etkili olduğu tespit edildi.

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BBC'nin haberine göre, geniş çaplı denemeler sonucu Oxford'un AstraZeneca isimli şirketle beraber geliştirdiği Koronavirüs aşısının  yüzde 70 oranında etkili olduğu duyuruldu. 

Oxford Üniversitesi'nin Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün Covid-19'la mücadelede önemli bir kilometre taşını ifade ediyor. Ara veriler Oxford Aşısı'nın yüzde 70.4 oranında etkili olduğunu gösteriyor ve iki doz üzerinde testler bunun yüzde 90 olabileceğini gösteriyor. Bizi dünya genelinde düşük maliyetle aşı sağlamaya yaklaştırıyor"

"AstraZeneca ile ortak olarak 3 milyar doz aşıyı tedarik etmeyi ve gelecek yılın sonuna kadar dünyanın her yerinde insanlar için erişilebilir kılmayı umuyoruz. Oxford Aşısı, buzdolabı derecelerinde muhafaza edilebilir ve varolan alt yapıyla hızlıca dağıtılabilir" 

Oxford ve AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı, yüzde 95 etkili olduğu açıklanan Pfizer ve BioNTech ve yüzde de 94.5 etkili olduğu açıklanan Moderna aşılarıyla karşılaştırıldığında beklentilerin altında kaldı. Öte yandan, BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, Oxford aşısının diğerlerinden daha uygun fiyatlı olduğunu ve depolamanın daha kolay olduğunu belirtti. 
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