Samanyolu Haber /Dünya / Üçüncü dönemi düşünmeyen Trump kendinden sonraki Cumhuriyetçi adayı açıkladı /06 Ağustos 2025 09:37

Üçüncü dönemi düşünmeyen Trump kendinden sonraki Cumhuriyetçi adayı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden sonra büyük bir ihtimalle JD Vance'in Cumhuriyetçilerin adayı olabileceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, dün yaptığı "3. dönem adaylığını düşünmediği" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, kendisinden sonrası için JD Vance'i işaret etti.

ABD Başkanı, "Sizden sonra Cumhuriyetçilerin adayı JD Vance mi olacak?" şeklindeki soruya, "Bence büyük olasılıkla. Adil olmak gerekirse, o Başkan Yardımcısı. (Dışişleri Bakanı) Marco (Rubio) da JD ile bir şekilde bir araya gelebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunu konuşmak için henüz çok erken ama kesinlikle harika bir iş çıkarıyor ve şu anda muhtemelen favori konumda” ifadeleriyle yanıt verdi.
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