Samanyolu Haber /Gündem / Üçüncü doz BioNTech aşısıyla ilgili çarpıcı sonuç /01 Eylül 2021 15:37

Üçüncü doz BioNTech aşısıyla ilgili çarpıcı sonuç

Üçüncü doz BioNTech aşısının uygulandığı İsrail’deki verileri destekleyen yeni bir araştırma yayınlandı.

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İlk olarak Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı İsrail’de yayılırken ülkede üçüncü doz aşılamaya geçildi. Gerçek yaşam verilerinin incelendiği araştırmada, BioNTech’in üçüncü dozunun koronavirüse karşı ek koruma sağladığı ortaya çıktı.

Maccabi Sağlık Bakım Servisi’nden elde edilen verilerin incelendiği araştırmada BioNTech aşısının, iki doz aşı olanlara göre üç doz aşı vurulan kişilerde enfeksiyon riskinin yüzde 48 ila yüzde 68 oranında azalttığını gösterdi.

Araştırmada ayrıca, ek doz aşıyı alan kişilerde bir hafta ila 13 gün sonra enfeksiyon riskinin düştüğü belirtildi.

Korumanın zamanla arttığı belirtilen çalışmada, üçüncü doz aşı yapıldıktan 2 hafta ila 20 gün sonra testin pozitif çıkma riskinin yüzde 70 ila yüzde 84 oranında azaldığı aktarıldı. Söz konusu araştırmanın, hakemli bir dergide yayınlanmak üzere hazırlandığı belirtildi.
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