Millet İttifakı içindeki yer almasa da kamuoyunda '6'lı Masa' olarak anılan oluşumun bileşenleri arasında yer alan bazı sağ partilerin yeni bir ittifak oluşturabileceğinin yanı sıra bazı sol partilerin de bir araya gelerek yeni bir sol ittifak oluşturabileceği gündeme gelen iddialar arasındaydı.







Bu konuda yeni bir açıklama da Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'tan geldi.







Üçüncü bir ittifaktan söz eden Baş'ın değindiği oluşumda HDP'nin olup olmayacağı ise merak konusu.







Evrensel'de yer alan habere göre Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, üçüncü ittifakın 15-20 gün içerisinde ilan edileceğini bildirdi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, üçüncü ittifakın 15-20 gün içerisinde ilan edileceğini bildirdi.

Partisinin Gebze İlçe Örgütü tarafından düzenlenen halk buluşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baş, "Üçüncü ittifak 15-20 gün içerisinde ilan edilecek" dedi."Üçüncü ittifak barajı geçtiği zaman, ittifakın bütün partileri barajı geçmiş sayılıyor. Dolayısıyla, ‘Ben size oy vermek istiyorum ama barajı geçemediğimiz için veremiyorum’ diyen olursa böyle bir durum kesinlikle yok" diyen Baş, şöyle devam etti: "Bu ittifak yüzde 7'yi geçtiği anda baraj problemi ortadan kalkıyor. Baraj kalktığı andan itibaren de her parti aldığı oy kadar milletvekili çıkartır."Mevcut sistemi değiştirmek için Anayası’nın değişmesi gerektiğini ve bunun için en az 360 milletvekilinin bunu onaylaması gerektiğini de belirten Baş, “Dolayısıyla parlamentoda Millet İttifakı'nın kaç kişi olacağı önemli değil, AKP-MHP dışındaki partilerin toplam kaç kişi olacağı önemli. Bu yüzden parlamentoda güçlü bir sol muhalefetin olması şart” diye konuştu.