Üçüncü ittifakı oluşturan bileşenler belli oldu

Solda alternatif adına üçüncü bir ittifak oluşturma çabalarında sonuç alındı ve somut bir yapının ortaya çıktığı fiade edildi.





Resmi duyurusunun yapılacağı açıklanan ittifakta ise 3 parti ve 1 hareketin yer aldığı belirtildi.







Evrensel'de yer alan habere göre dört siyasi parti ve örgüt “Sosyalist Güç Birliği”ni yarın duyuracağını kamuoyu ile paylaştı. dört siyasi parti ve örgüt “Sosyalist Güç Birliği”ni yarın duyuracağını kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sol Parti, Türkiye Komünist Hareketi ve Devrim Hareketi tarafından yapılan açıklamada "Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz! Türkiye'nin aydınlık geleceği için, sömürüye karşı eşitlik, gericiliğe karşı laiklik, emperyalizme karşı bağımsızlık için güçlerimizi birleştiriyoruz. Bizler ilk çağrıcılar olarak tüm sosyalist partileri/örgütleri, emekçi halkımızı ve aydınlarımızı yan yana gelmeye davet ediyoruz" ifadesi yer aldı.Yarın saat 14.00'da Ankara'daki TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılacak basın toplantısının çağrıcısı olan isimler şöyle:Ercan Bölükbaşı- Devrim HareketiGamze Yücesan Özdemir -Akademisyen Yazarİsmail Hakkı Tombul- Sol PartiOğuz Oyan- İktisatçı, YazarOzan Yılmaz- Türkiye Komünist PartisiUmut Kuruç- Türkiye Komünist Hareketi.