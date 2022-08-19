Samanyolu Haber /Politika / Üçüncü ittifakı oluşturan bileşenler belli oldu /19 Ağustos 2022 19:13

Üçüncü ittifakı oluşturan bileşenler belli oldu

'Sosyalist Güç Birliği' adı verilen yeni ittifakın içinde yer alması muhtemel bileşenlerin belli olduğu açıklandı.

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Solda alternatif adına üçüncü bir ittifak oluşturma çabalarında sonuç alındı ve somut bir yapının ortaya çıktığı fiade edildi.

Resmi duyurusunun yapılacağı açıklanan ittifakta ise 3 parti ve 1 hareketin yer aldığı belirtildi.

Evrensel'de yer alan habere göre dört siyasi parti ve örgüt “Sosyalist Güç Birliği”ni yarın duyuracağını kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sol Parti, Türkiye Komünist Hareketi ve Devrim Hareketi tarafından yapılan açıklamada "Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz! Türkiye'nin aydınlık geleceği için, sömürüye karşı eşitlik, gericiliğe karşı laiklik, emperyalizme karşı bağımsızlık için güçlerimizi birleştiriyoruz. Bizler ilk çağrıcılar olarak tüm sosyalist partileri/örgütleri, emekçi halkımızı ve aydınlarımızı yan yana gelmeye davet ediyoruz" ifadesi yer aldı.

Yarın saat 14.00'da Ankara'daki TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılacak basın toplantısının çağrıcısı olan isimler şöyle:

Ercan Bölükbaşı- Devrim Hareketi

Gamze Yücesan Özdemir -Akademisyen Yazar

İsmail Hakkı Tombul- Sol Parti

Oğuz Oyan- İktisatçı, Yazar

Ozan Yılmaz- Türkiye Komünist Partisi

Umut Kuruç- Türkiye Komünist Hareketi.
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