3'üncü köprünün vatandaşa günlük maliyeti yaklaşık 2 milyon TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 2016 yılı eylül ayından 2019 yılı haziran ayına dek geçen araç sayısı açıklandı. Buna göre üç yılda köprüden geçen araç sayısı garanti edilenin üçte birine dahi ulaşamadı.

Açıklanan verilere göre köprüden geçmeyen araçların parası olarak günde yaklaşık 1 milyon 800 bin TL’nin vatandaşın cebinden çıktığı tahmin ediliyor.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili Onursal Adıgüzel, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne dair CİMER başvurusuna gelen cevabı kamuoyuyla paylaştı.





GARANTİ EDİLEN ARABA SAYISININ YÜZDE 30'U





Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gelen yanıta göre, geçiş garantisi günlük 135 bin araç olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 2016 yılı eylül ayında 2019 yılı haziran ayına kadar 41 milyon 805 bin araç geçti.





Buna göre, 3 yıla yakın bir sürede verilen araç garantisinin üçte birine dahi ulaşılamadığını belirten Adıgüzel, “Garanti edilenin yalnızca yüzde 30’u geçebilmiş” dedi.





Adıgüzel’in başvurusuna gelen cevapta, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyol Projesi, Odayeri-Paşaköy (Bağlantı Yolları Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret Projesinde; trafik garantisi 135 bin otomobil eşdeğer/gün olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde toplam 41 milyon 805 bin 793 otomobil eşdeğer araç geçtiği belirtildi.





Adıgüzel, “YSS Köprüsü ve otoyollarda günlük araç garantisi 135 bin. Ancak Eylül 2016-Haziran 2019’u kapsayan toplam 1033 günde köprüden yalnızca 41 milyon 805 bin 793 araç geçmiş. Günlük ortalama 40 bin 741 aracın geçtiğini hesaplarsak, bu süre zarfında garanti edilenin yalnızca yüzde 30’unun geçtiğini görüyoruz” dedi.





ŞİRKETLERE ÖDENEN MİKTAR BELİRTİLMEDİ





Sol'un haberine göre Adıgüzel’in başvurusunda şirketlere ödenen miktara dair soru cevapsız bırakıldı.





Cevabı değerlendiren Adıgüzel, “Geçiş sayıları aylara, yıllara ve araç tipine göre verilmediği için şirketlere ödenen miktara ilişkin net bir hesaplama yapamıyoruz. 135 bin garantili köprüden günlük ortalama 40 bin aracın geçtiğini düşünürsek, geçmeyen 95 bin araç için günlük ortalama 1 milyon 800 bin TL, 82 milyon vatandaşımızın cebinden çıkıyor.” dedi.





ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ TERCİH EDİLMİYOR





Adıgüzel yaptığı açıklamada “YSS Köprüsü istek hattından çok uzak, ayrıca uzayan yol ve geçiş maliyetinin yüksek olması nedeniyle sürücüler tarafından tercih edilmiyor. YSS Köprüsü’nün anlaşmada yer alan taşıt garantisini sağlaması ancak köprünün kendi trafiğini oluşturmasıyla mümkün olabilir. Bu da en başından planlamanın ve hesaplamanın yanlış yapıldığını bize açıkça gösteriyor." dedi.





Transit trafiğin ve özellikle ağır taşıtların kullanması için zorlandığı YSS Köprüsünün bağlandığı noktaların da İstanbul’un şehiriçi trafik yükünü hafifletmediğini belirten Adıgüzel, “Özetle 3'üncü köprü İstanbulluların ulaşım çilesine derman olamadığı gibi, mevcut durumda karşılanması mümkün olmayan taşıt garantisinin faturasını da vatandaşa ödetmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.



