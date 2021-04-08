Samanyolu Haber /Gündem / "Üçüncü kuluçka dönemiyle vaka sayısı 70 bine çıkabilir" /08 Nisan 2021 15:06

"Üçüncü kuluçka dönemiyle vaka sayısı 70 bine çıkabilir"

Prof. Dr. Faruk Aydın, mutasyonlu virüse dikkat çekerek koronavirüs vakalarının daha da artacağına işaret etti ve "Ramazan ayında tam kapanma uygulanmalı" dedi

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Faruk Aydın, yaklaşan ramazan ayının vakaların düşürülmesi açısından fırsat olabileceğini belirtti. Ramazan ayında tüm ülkede tam kapanma uygulanması gerektiğini vurgulayan Prof. Aydın,  "Türkiye için ramazan ayını şans olarak görüyorum. Ramazan ayındaki bu süreyi çok iyi kullanmamız hem baharımızı hem yazımızı kurtarmamız gerekiyor. Ramazan ayında birçok sektörün faaliyetlerinde yavaşlama oluyor, hatta faaliyetlerini kendiliğinden durdurup restorasyon gibi işlemlerini yaptıkları bir dönem" ifadelerini kullandı.

Aydın şöyle devam etti:

Bunu fırsat bilip insanların daha fazla kurallara uymasını hatta bazı kapanma uygulamaları da yapılabileceğini düşünüyorum. Bunun yapılmaması durumunda sayılarımız artmaya devam edecek. Gidişat onu gösteriyor. Bu hiç iyi bir durumda olmadığımızın ifadesidir. Bizi daha kötü günler bekliyor. Ölüm sayısı da günlük 211 gibi ciddi bir sayıya ulaştı. Önlem alınmaması durumunda bu sayıların kendiliğinden aşağı inme şansı yok. Hastanelerde ciddi sağlık yükü artmaya başladı. Yoğun bakımlarımız doldu ve yoğun bakıma girmek için sıra bekleyen hastalarımız var. Bu sayıların biraz daha artması durumunda sağlık hizmeti sunamayan bir duruma düşebiliriz ve daha büyük hizmet sorunları yaşayabiliriz. En azından baş edilebilir bir sağlık hizmetinin oluşturulması gerekiyor. Sayıların mutlaka düşürülmesi gerekiyor. Aksi halde bizi hiç iyi günler beklemiyor. Şayet bu hızla devam ederse çökme hızı çok uzak değil, aksine yakındır.
Solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlar her kuluçka döneminde iki katına ulaşabiliyorlar. 1 Mart itibariyle normalleşmeden sonraki izlediğimiz sayıların tamamı epidemiyolojik kriterlere uygun şekilde karşımıza çıktı. 10 bin olan vaka, bir kuluçka döneminde 20 bine, ikinci kuluçka döneminde 40 bine çıktı. Şimdi üçüncü kuluçka dönemiyle 60 hatta 70 bine çıkmak durumunda.
Türkiye’nin sağlık alt yapısı ve hizmetleri düzgün, sağlık çalışanları ciddi emekle bu işi yürütmeye çalışıyor ama sonuçta hastane kapasiteleri belli. Tüm insanların hasta olması durumunda sağlık hizmeti verememe durumuna düşme ihtimalimiz vardır. Mevcut hasta yükünü yüzde 25 ile yüzde 50 civarında artması durumunda sağlık hizmetlerini sunamaz hale geliriz ifadelerini kullandı.



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