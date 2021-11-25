Samanyolu Haber /Politika / 'Ucunda para varsa anında satarlar davalarını' /25 Kasım 2021 13:41

'Ucunda para varsa anında satarlar davalarını'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklenerek, "Ucunda para varsa anında satarlar davalarını" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht presinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmesine sert tepki gösterdi.

Erdoğan'a, "Ne oldu senin rabiana, ihvanına?" diye seslenen Kılıçdaroğlu, "Saray'ın her şeyi yalan dolan, her şeyi boş algılardır. Ucunda para varsa anında satarlar davalarını" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Hakiki Müslümanların Saray'ın yanında yeri yoktur" diye ekledi.



MERKEZ BANKASI İLE MUTABAKAT İMZALANDI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan arasındaki görüşmenin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında anlaşma imzalandı.

TCMB’den yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" denildi.

ALTUN: YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAĞINA İNANIYORUZ

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklamada ise, "Türkiye ve BAE, ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır. Bunun, Türkiye-Körfez ilişkilerinde bölgesel istikrar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz" ifadeleri kullandı.
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