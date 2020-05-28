Uçurumun kenarından dönüldü

Avrupa Birliği (AB) 2,4 trilyon euro tutarında daha önce benzeri görülmemiş harcama planı açıkladı.





AB benzersiz yapısı ve son derece iddialı paket için 750 milyar euroluk ortak tahvil arz edecek. 2,4 trilyon euroluk (2,6 trilyon dolar) toplam toparlanma harcamaları, piyasalardaki tedirginliği halihazırda yatırştırmaya başladı.





Söz konusu tutar oldukça zor günlerden geçen AB'nin birlik ve dayanışma hissini tekrar güçlendirebilir.





AB'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK





Uzmanlar ekonomik acının tüm kıtaya eşit olmayan bir şekilde dağıldığına işaret ederek, 2,4 trilyon euroluk paketin AB'yi sinir bozucu bir işgüzardan ziyade bir iyinin gücü olarak yeniden konumlandıracağını vurguluyor.





Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'na "Bu Avrupa'nın anı." diyerek seslendi.







En kötü resesyonla karşı karşıya bulunan AB yeni bir eşiği aştı: Topluluk kollektif gücünü, fon elde eden üye ülkelerin geri ödemek zorunda olmayacakları yoğun miktarda parayı bir araya getirmek için kullanacak.





AB içindeki ülkeler halen egemenlik değerlerine sahip ve bundan dolayı, çoğu kez kriz dönemlerinde, suya hızla dalmaktansa, önce ayak uçları ile kontrol ederek giriyorlar.





Ancak para birimi euro, rekabet ve ticaret gibi alanlarda kontrolün devredilmesi ile birlikte hükûmetler, azar azar, onar yıl alan sürelerle müşterek güç için iktidarlarını devrediyorlar.





19 HAZİRAN'DA AB LİDERLERİ ZİRVESİ





Liderler 19 Haziran'da aylar sonra ilk kez bir araya gelecek ve planın detaylarını görüşecek.





Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'na "Bu Avrupa'nın anı." diyerek seslendi.





Von der Leyen, "Ya tek başımıza ilerleyecek ve ülkeleri, bölgeleri ve insanları geride bırakacağız ve sahip olanlar ve sahip olmayanların bir birliğini kabul edeceğiz ya da bu yolu birlikte yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.