Samanyolu Haber /Gündem / Uçuş yasağı kararı alınan ülkelerde bulunan Türkiye vatandaşlarına ne olacak ? /15 Mart 2020 08:30

Uçuş yasağı kararı alınan ülkelerde bulunan Türkiye vatandaşlarına ne olacak ?

Uçuş yasağı kararı alınan Avrupa ülkelerindeki Türkiye vatandaşlarına 17 Mart’a kadar süre verildi

SHABER3.COM



Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan dokuz Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24:00’a kadar ülkemize dönüş yapabilecek” açıklamasını yaptı. 



Ayrıca bir kişinin sorusu üzerine Kıran şu cevabı verdi: “Yerli havayolu işletmelerimiz bu ülkelere yolcu uçuşu düzenleyebiliyor ancak uçuşların dönüşü boş oluyordu. Şimdi öğrenci ve turistlerimiz bu uçaklarla geri dönebilir. Tabii dönüşte gerekli tedbirleri almak koşuluyla. THY ve ilgili havayolu şirketleriyle temasa geçebilirsiniz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uçuş yasağı kararı alınan ülkelerde bulunan Türkiye... Sonraki Haber >>

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...

İngiliz ajanın düşme anı!

İngiliz ajanın düşme anı!

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Dikkatsiz sürücü patlattı

Dikkatsiz sürücü patlattı

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:53:42