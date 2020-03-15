Uçuş yasağı listesinde dikkat çeken ayrıntı! İlk 10’daki iki ülke dahil edilmedi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünyanın bir numaralı gündem maddesi. 5 bini aşkın insanı öldüren virüs, ‘worldometers’ın verilerine göre 153 ülkeye yayılmış durumda.





Ülkeler salgının daha da yayılmasını önlemek için ardı ardına önlemler alırken, sınırları kapatıp uçuş yasakları getiriyor. Şu ana dek 6 vakanın görüldüğü Türkiye de sıkı önlem uygulayan ülkelerin başında geliyor.





TOPLAM SAYI 14’E ULAŞTI





16 Mart’tan itibaren okulların tatil edildiği Türkiye’de, son olarak 9 Avrupa ülkesine de uçuş yasağı getirildi. Hastalığın ilk ortaya çıktığı dönemde Çin, İran, Irak, İtalya ve Güney Kore’yle uçuşları durduran Türkiye, dün ise Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’yla uçuşları 17 Nisan’a kadar askıya aldı.