Samanyolu Haber /Gündem / Uçuş yasağı listesinde dikkat çeken ayrıntı! İlk 10’daki iki ülke dahil edilmedi /15 Mart 2020 13:58

Uçuş yasağı listesinde dikkat çeken ayrıntı! İlk 10’daki iki ülke dahil edilmedi

Corona virüsü nedeniyle son olarak 9 Avrupa ülkesine daha uçuş yasağı getirilirken, 14 ülkeyle uçuşları durduran Türkiye'nin İsviçre ve İngiltere gibi vaka sayısının yüksek olduğu ülkelere yasak getirmemesi dikkat çekiyor.

SHABER3.COM

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünyanın bir numaralı gündem maddesi. 5 bini aşkın insanı öldüren virüs, ‘worldometers’ın verilerine göre 153 ülkeye yayılmış durumda.

Ülkeler salgının daha da yayılmasını önlemek için ardı ardına önlemler alırken, sınırları kapatıp uçuş yasakları getiriyor. Şu ana dek 6 vakanın görüldüğü Türkiye de sıkı önlem uygulayan ülkelerin başında geliyor.

TOPLAM SAYI 14’E ULAŞTI

16 Mart’tan itibaren okulların tatil edildiği Türkiye’de, son olarak 9 Avrupa ülkesine de uçuş yasağı getirildi. Hastalığın ilk ortaya çıktığı dönemde Çin, İran, Irak, İtalya ve Güney Kore’yle uçuşları durduran Türkiye, dün ise Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’yla uçuşları 17 Nisan’a kadar askıya aldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uçuş yasağı listesinde dikkat çeken ayrıntı! İlk... Sonraki Haber >>

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...

İngiliz ajanın düşme anı!

İngiliz ajanın düşme anı!

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

KHK’lı öğretmen gözyaşlarıyla anlattı

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Bakandan ilginç bekletilme savunması

Dikkatsiz sürücü patlattı

Dikkatsiz sürücü patlattı

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Televizyon mağazasına girince bakın ne yaptı!

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:17:04