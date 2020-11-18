Uçuş yasağını kaldıran talimat imzalandı

ABD, Etiyopya ve Endonezya'da meydana gelen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan kazaların ardından uçuş yasağı getirilen Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarına yeniden uçuş izni verdi.





ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Stephen Dickson, 20 aydır süren detaylı incelemelerin ardından geçtiğimiz yıl uçuş izni durdurulan Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarının yeniden seferlerine başlayabilmesine yönelik uçuş yasağını kaldıran bir talimat imzaladı.





Yazılım güncellemeleri ve eğitim değişiklikleri yapıldığını belirten Dickson, bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için "mümkün olan her şeyi yaptık" diyerek uçuş güvenliğinden yüzde 100 emin olduklarını ifade etti.





Endonezya'da 28 Ekim 2018'de başkent Jakarta'dan Pangkal Pinang kentine gitmek üzere havalanan Boeing 737 Max tipi yolcu uçağı kısa süre sonra düşmüş, kazada 189 kişinin hayatını kaybetmişti. Etiyopya'da ise 10 Mart 2019'da başkent Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek üzere havalanan Boeing 737 Max tipi yolcu uçağı kısa süre sonra düşmüş, 157 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu kazaların ardından çok sayıda ülke Boeing 737 Max tipi uçaklara hava sahalarını kapatmıştı.