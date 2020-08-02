Uçuşlar bir gün sürdü!

Irak'a aylar sonra başlayan uçuşlar yeniden askıya alındı.





Irak Sivil Havacılık İdaresi karara gerekçe olarak Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarında artış görülmesini gösterdi.







Irak Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Irak'a tüm uçuşları 1 Eylül 2020'ye kadar durdurması sebebiyle böyle bir karar alındığı belirtildi.





Irak'ın başşehri Bağdat ve güney şehirlerindeki havalimanları, geçen hafta uluslararası uçuşlara yeniden açılmıştı.





Türk Hava Yolları (THY), 1 Ağustos (dün) itibarıyla uçuş listesine Irak'ın da eklendiğini ilan etmişti.





Dün aylar sonra ilk kez Erbil-Ankara ve İstanbul-Erbil uçuşları yapılmıştı.