Samanyolu Haber /Dünya / Uçuşlar bir gün sürdü! /02 Ağustos 2020 20:40

Uçuşlar bir gün sürdü!

Irak Havacılık Kurumu, Türkiye'de Koronavirüs vak'aların artması sebebiyle uçuşların yeniden askıya alındığı bildirildi.

SHABER3.COM

Irak'a aylar sonra başlayan uçuşlar yeniden askıya alındı. 

Irak Sivil Havacılık İdaresi karara gerekçe olarak Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'alarında artış görülmesini gösterdi.

Irak Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Irak'a tüm uçuşları 1 Eylül 2020'ye kadar durdurması sebebiyle böyle bir karar alındığı belirtildi.

Irak'ın başşehri Bağdat ve güney şehirlerindeki havalimanları, geçen hafta uluslararası uçuşlara yeniden açılmıştı. 

Türk Hava Yolları (THY), 1 Ağustos (dün) itibarıyla uçuş listesine Irak'ın da eklendiğini ilan etmişti. 

Dün aylar sonra ilk kez Erbil-Ankara ve İstanbul-Erbil uçuşları yapılmıştı.
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