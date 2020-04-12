Uçuşlar iptal oldu, karbon salınımı 28 milyon ton azaldı









Başta havacılık ve turizm olmak üzere birçok şirket zor duruma düşerken, iptal edilen yaklaşık bir milyon uçuş sayesinde havaya 28 milyon ton daha az karbondioksit salınımı olduğu açıklandı.





Geçtiğimiz ay koronavirüs salgını sebebiyle dünya çapında durdurulan uçuşlar sayesinde uçak emisyonları üçte bir oranında azaldı. Bu azalma altı milyon aracın yola çıkmaması ile eşdeğer.





Financial Times’ın haberine göre, Mart ayında dünya çapında yaklaşık bir milyon uçuş iptal edildiğinden, havaya 28 milyon ton daha az karbondioksit salınımı oldu.





Bu, Birleşik Krallık'ın bir aylık karbondioksit emisyonunun eşdeğer ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31’lik bir düşüş söz konusu.





Finlandiyalı bir araştırma grubu olan Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi'nin baş analisti Lauri Myllyvirta; ticari havacılıktaki geçmiş şoklara; özellikle 2001’deki 9 Eylül terörist saldırılarına ve on yıl önce gerçekleşen Eyjafjallajökull volkanik patlamasına değinerek “Bu olayların hiçbiri, devam eden koronavirüsü krizi kadar küresel bazda ve dramatik bir etkiye sahip değildi” dedi.





Sözcü'nün aktardığına göre, Mart ayının son haftasındaki tarifeli uçuşların sayısı, bir yıl önceki aynı dönemin neredeyse yarısı kadardı çünkü dünya çapında hükümetler salgını kontrol altına alabilmek için hava yolculuğunu kısıtladı.





Nisan ayının ilk haftasında; İngiltere, Hong Kong ve İsviçre gibi aktarma merkezlerinin uçuş sayılarında yüzde 90’dan fazla azalma görüldü. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği verilerine göre, tüm uçuş sayıları bu ay itibariyle yüzde 70 oranında azaldı.





Diğer ulaşım şekillerinden kaynaklanan kirlilik de azaldı. Avrupa’da otomobil ve motosikletlerden kaynaklanan emisyonlar, kriz başladığından bu yana yüzde 88 düştü.













Hava yolu şirketleri iflasın eşiğinden kurtulmak için devletlerden finansal destek talep ederken, hava kirliliği konusunda endişeli olan çevreciler havacılıkta daha fazla vergilendirme yapılmasını talep ediyor. Herhangi bir finansal destek paketinin emisyonları azaltma ve daha iyi çalışma koşulları içermesi gerektiği vurgulanıyor.





ABD, hava yollarına 50 milyar dolarlık kredi ve teminat tahsis ederken, Norveç, İtalya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin hepsi de çeşitli destek paketleri sağladı.





Uluslararası Temiz Taşımacılık Konseyi’ne göre, 2018 yılında ticari uçuşlardan kaynaklanan küresel karbondioksit emisyonları 918 milyon ton idi. Bu rakam, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan karbon emisyonlarının yüzde 2,4’ü.