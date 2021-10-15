Uçuşları askıya alma kararı çıktı





Afganistan Ulaştırma Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, PIA’in uçuş ücretlerini, Taliban’ın yönetime el koymasından önceki fiyat aralığına düşürmemesi halinde, İslamabad ile Kabil arasındaki uçuş faaliyetlerinin durdurulacağı uyarısı yer almıştı.





Taliban açıklamasında, Afgan havayolu firması Kam Air’e de, İslamabad’a uçuşlar için aynı çağrı ve uyarıda bulunulmuştu.





Konuyla ilgili VOA’e konuşan PIA Sözcüsü Abdullah Han, Pakistan’ın başkenti İslamabad ile Afganistan’ın başkenti Kabil arası uçuşları “süresiz olarak durdurduklarını” bildirdi.





Han, PIA yönetiminin bu kararı, Taliban’ın “yakışıksız tutumu ve uçuş faaliyetleri için yetersiz koşullar” nedeniyle aldığına vurgu yaptı.





Han, PIA'nın Kabil'den “tamamen insani gerekçelerle” charter uçuşları gerçekleştirdiğini ve Afganistan'ın başkentini Pakistan üzerinden dünyanın geri kalanına bağlayan tek uluslararası havayolu olduklarına dikkat çekti.





Normal şartlarda ihtiyaca göre uçak kiralayarak yapılan charter uçuşların, tarifeli uçuşlara göre daha uygun fiyatlı olması beklenir.





Ancak hem PIA hem de Kam Air, ticari uçuşları sürdürmemelerinin nedeni olarak yüksek sigorta maliyetlerini öne sürüyor ve yüksek fiyatlı charter uçuşları gerçekleştiriyor.





PIA, Taliban’ın Ağustos ayının ortasında Afganistan’da yönetime el koymasının öncesinde İslamabad ve Kabil arasında ticari uçuşlar gerçekleştiriyordu. Bu uçuşların o dönem gidiş dönüş fiyatı yaklaşık 200 dolardı.





Uluslararası uçuşların çoğunun durdurulduğu Afganistan’dan İslamabad’a PIA’in sağladığı charter seferlerinin tek yön bilet fiyatı ise bin 500 dolara kadar yükseldi.





PIA Sözcüsü Han, “Bu uçuşların sigorta maliyeti çok yüksek ve charter seferlerin fiyatları Taliban yetkililerinin ısrarıyla düşürülemez” dedi.





PIA yetkilileri ayrıca, Kabil'deki personelin düzenlemeler ile uçuş izinlerinde son dakika değişiklikleri ve Taliban komutanlarının "son derece korkutucu davranışları" ile karşı karşıya kaldıklarından şikayet ettiler.





PIA’in Afganistan temsilcisinin Taliban tarafından silah zoruyla tutulduğu ve daha sonra Pakistan Büyükelçiliği’nin müdahalesi sonucu serbest bırakıldığı yönünde iddialar da gündemde. Taliban’dan bu iddialara henüz yanıt gelmedi.