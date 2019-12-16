Samanyolu Haber /Gündem / Uçuşlarını durduran Atlas Global’den yeni açıklama /16 Aralık 2019 22:12

Uçuşlarını durduran Atlas Global’den yeni açıklama

26 Kasım 2019 itibari ile uçuşlarını durdurduğunu açıklayan Atlas Global Havayolları'ndan yeni bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Atlas Global Havayolları, 26 Kasım 2019 itibari ile durdurduğu uçuşlarına, 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı uçuşlara tekrar başlayacağını duyurdu.

Atlas Global Havayolları internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, bugün itibariyle rezervasyon portalının hizmete açıldığı belirtildi.

UÇUŞLARIMIZ TEKRAR BAŞLAYACAKTIR

Atlas Global Havayolları yaptığı açıklamada, ''Bugün itibarıyla rezervasyon portalımız hizmete açılmıştır. 21 Aralık 2019 Cumartesi sabahı 11.15'de uçuşlarımız tekrar başlayacaktır. 26 Kasım – 21 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılamayan uçuşlara ait tüm biletler açığa alınmıştır. Açığa alınan biletlerinizle ilgili değişiklik talepleriniz için doğrudan biletinizi satın aldığınız acentenizle iletişime geçebilir veya [email protected] adresine PNR numarınızla birlikte iletebilirsiniz. Taleplerinize yönelik işlemler 19 ve 20 Aralık 2019 tarihlerinde tamamlanacaktır'' ifadeleri kullanıldı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uçuşlarını durduran Atlas Global’den yeni açıklama Sonraki Haber >>

AKP’nin ömrü bitti

AKP’nin ömrü bitti

Cem Küçük: Bizi hemen tutuklarlar, İngiltere'ye kaçsam beni iade ederler

Cem Küçük: Bizi hemen tutuklarlar, İngiltere'ye kaçsam beni iade ederler

Alparslan Kuytul KHK TV'ye konuştu.

Alparslan Kuytul KHK TV'ye konuştu.

Zabıta, tartıştığı simitçinin tezgahını dağıttı

Zabıta, tartıştığı simitçinin tezgahını dağıttı

Suriye'deki patlama anı

Suriye'deki patlama anı

İşte İran'ın insansı robotu

İşte İran'ın insansı robotu

Trenin altında kaldı yara almadan kurtuldu

Trenin altında kaldı yara almadan kurtuldu

Dalga dalga yayılıyor...

Dalga dalga yayılıyor...

Numan Kurtulmuş'tan Erdoğan'a ağır sözler...

Numan Kurtulmuş'tan Erdoğan'a ağır sözler...

''Perinçek bizi savunuyor, böyle bir dünya olabilir mi ya?''

''Perinçek bizi savunuyor, böyle bir dünya olabilir mi ya?''
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:01:31