Ucuz ekmek davasını kazandı

Antalya’da 1 liraya satılan ekmeği 75 kuruşa ekmek satarak haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle fırıncıların açtığı davayı kaybeden market sahibi Ragıp Şahin, istinaf mahkemesinden zaferle döndü.





Ragıp Şahin, hukuki sürecin tamamlanmasın ardından 2020 yılı tarifesini açıkladı.





2019 yılında 85 kuruştan sattığı ekmeğin fiyatında zam yapmayacağını aktaran Şahin, “85 kuruştan satmaya devam edeceğim. Daha düşük alabilirsek daha düşüğe satarız. Çünkü vatandaş ucuz ekmek istiyor.” dedi.





İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU





Şahin, 2015 yılında fırın ve marketlerde 1 TL’ye satılan 200 gram ekmeği, 75 kuruşa sattığı için haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi tarafından Antalya 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan davayı kaybetmişit.





Şahin, kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi mahalle bakkalının ekmeği maliyet tutarının altında satmadığını gerekçe göstererek, ticaret mahkemesinin kararını kaldırdı.





Ragıp Şahin, maliyetlerin aynı kalması halinde ekmeği 2020 yılı boyunca 80 kuruştan satacak.





"EKMEĞİN KALİTESİ İLE İLGİNEN KİMSE YOK MAALESEF"





Şahin Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi'nin davayı Yargıtay'a taşıdığını söyledi.





"Haksız olduğum konu yok." diyen Şahin, “Mali açıdan aldığımız fiyatın üzerine koyarak satmaya devam ediyoruz. Ekmeği 240 grama çıkardılar ve fiyatı 1,5 TL olacak denildi. 3-5 ay denendi olmadı, tekrar 200 grama döndüler. Şu anda 200 gram ekmek 1,25 TL. Ekmeğin kalitesiyle ilgilenen hâlâ hiç kimse yok." ifadelerini kullandı.





"KIRKLARELİ'NDEN BENİ ARAYIP YARDIM İSTİYEN MARKETLER VAR"





Davayı kazandıktan sonra çevredeki marketlerin ekmek fiyatlarında da düşüş yaşandığını aktaran Ragıp Şahin, “75 kuruşa, hatta 60 kuruşa dahi satanlar var. Önceden ‘dava açarız’ diye baskı yapılıyordu. Şu an da bir cesaret oluştu. En son 2 hafta önce Kırklareli’nden bir arkadaş aradı ve o da davalık olduğunu, benim davamı emsal göstereceğini söyledi." dedi.





Maliyetlerin düşük olması durumunda 2020 yılında da ekmeği 85 kuruştan satmaya devam edeceğini belirten Şahin, “Daha düşük alırsam daha düşüğe satarım. Günde 3-4 defa ekmek almaya gelen oluyor." diye konuştu.