Ucuz karpuz tezgahına AKP’li belediye kepçeyle müdahale(!) etti

Sözcü'den İsmail Akduman'ıngöre, Samsun Bafra Ovası’nda hasat edilmeye başlanan karpuzları aracılar maliyetinin altında 50 kuruşa almak isteyince, üreticiler satmaktan vazgeçti. Zararına satış yapmak istemeyen üreticilere CHP’li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile Samsunspor eski Başkanı İsmail Uyanık ve taraftar grupları destek verdi.Tarladan üreticiden alınan karpuzlar araçlarla ilçeye getirilerek çeşitli noktalarda kurulan tezgahlarda vatandaşa 1.5 liradan satılmaya başlandı. Günde ortalama 75 ton satış yapılması üzerine, ilçedeki pazar, manav ve marketlerde 4 liraya satılan karpuz fiyatları 2 liraya kadar düştü. Vatandaşın büyük ilgisini çeken kampanya devam ederken hafta sonu ilginç bir olay yaşandı.Maliyeti yaklaşık 80 kuruş olan karpuzun kilo fiyatı kampanya kapsamında hafta sonu 1 liraya düşürülürken, AKP’li Büyükşehir Belediyesi iddialara göre Emek Park’a bulunan karpuz tezgahının kaldırılmasını istedi.Büyükşehir Belediyesine ait zabıta ekipleri ile tezgahta satış yapan taraftar gurubu üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmaya Atakum Belediyesi zabıta ekipleri de katılınca arbede yaşandı. Ardından tezgahların yeri değiştirilirken, kepçeler de kazı çalışmasına başladı. CHP’li Belediye Başkanı Deveci, yaşanan olaylara tepki gösterdi.Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, bir haftadır devam eden uygulama ile hem üreticiye hem de tüketiciye destek olduklarını ve kar amacı taşımadıklarını belirterek şunları kaydetti:“Bafra’da karpuz üreticimizin ürünleri tarlada kaldı. Biz üreticilerimize destek olmak ve vatandaşlarımızın cebine uygun olması adına işbirliği içinde çalışma başlattık.Vatandaşlarımız bütçesine uygun karpuz aldı, piyasa dengelendi. Atakumlu vatandaşlarımız memnundu. Gelmişsiniz ‘burada çalışma yapacağız’ diyerek kazı yapıyorsunuz. Neyin çalışması belli değil. Ama biz yine de satış alanını bunun üzerine değiştirdik.Vatandaş memnun sizin derdiniz ne? Burada iki kurumun zabıtaları karşı karşıya geliyor. Bu siyaset anlayışı hiç hoş değil. Bu yaşananlar Samsun ve Türkiye adına endişe verici. Çok üzücü.”