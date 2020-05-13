Çöküş durdurulamıyor!

SAMANYOLUHABER- Türk Lirası'nda değer kaybının hızlanması döviz talebini artırınca doları 7 TL'nin altında tutmak için kamu bankalarına ucuza döviz sattırılması Merkez Bankası'na pahalıya patladı.





Resmi döviz rezervleri sadece mart ayında 16 milyar 589 milyon TL azaldı.





Mart ayında ihracattaki sert düşüşün etkisi ile cari açık 4,9 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020 yılı mart ayına ait ödemeler dengesi verileri Korona salgının ilk etkilerinin cari açıkta artış, döviz rezervlerinde azalış şeklinde oldu.





HEM İHRACAT HEM DE TURİZM GELİRLERİ AZALDI





Geçen yılın mart ayında 120 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında açık bu yılın aynı döneminde 4 milyar 923 milyon dolara yükseldi. 12 aylık cari işlemler fazlası 1,4 milyar dolara geriledi.





Cari açığın tırmanmasında ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 3 milyar 551 milyon dolar artarak 4 milyar 289 milyon dolara ulaşması etkili oldu. Turizm ve taşımacılık gibi sektörlerin yer aldığı "hizmetler" kaleminde net girişler 918 milyon dolar azalarak 735 milyon dolara geriledi.





Risk primi (CDS) tehlike sınırı olan 300 puanı ikiye katlanan Türkiye bu yüzden Brezilya, Güney Afrika ve Rusya gibi muadili ülkelere kıyasla daha pahalıya borçlanıyor.





Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, martta 1 milyar 160 milyon dolar açık verdi. Söz konusu hesap geçen yılın mart ayında 3 milyar 930 milyon dolar fazla vermişti.





Aynı dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kalemi net geliri 529 milyon dolar azalarak 514 milyon dolara indi.





5,5 MİLYAR DOLAR TUTARINDA YABANCI SERMAYE TERK ETTİ



