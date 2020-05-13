Çöküş durdurulamıyor!

SAMANYOLUHABER- Türk Lirası'nda değer kaybının hızlanması döviz talebini artırınca doları 7 TL'nin altında tutmak için kamu bankalarına ucuza döviz sattırılması Merkez Bankası'na pahalıya patladı.
Resmi döviz rezervleri sadece mart ayında 16 milyar 589 milyon TL azaldı.
Mart ayında ihracattaki sert düşüşün etkisi ile cari açık 4,9 milyar dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020 yılı mart ayına ait ödemeler dengesi verileri Korona salgının ilk etkilerinin cari açıkta artış, döviz rezervlerinde azalış şeklinde oldu.
HEM İHRACAT HEM DE TURİZM GELİRLERİ AZALDI
Geçen yılın mart ayında 120 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında açık bu yılın aynı döneminde 4 milyar 923 milyon dolara yükseldi. 12 aylık cari işlemler fazlası 1,4 milyar dolara geriledi.
Cari açığın tırmanmasında ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 3 milyar 551 milyon dolar artarak 4 milyar 289 milyon dolara ulaşması etkili oldu. Turizm ve taşımacılık gibi sektörlerin yer aldığı "hizmetler" kaleminde net girişler 918 milyon dolar azalarak 735 milyon dolara geriledi.
Risk primi (CDS) tehlike sınırı olan 300 puanı ikiye katlanan Türkiye bu yüzden Brezilya, Güney Afrika ve Rusya gibi muadili ülkelere kıyasla daha pahalıya borçlanıyor.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, martta 1 milyar 160 milyon dolar açık verdi. Söz konusu hesap geçen yılın mart ayında 3 milyar 930 milyon dolar fazla vermişti.
Aynı dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kalemi net geliri 529 milyon dolar azalarak 514 milyon dolara indi.
5,5 MİLYAR DOLAR TUTARINDA YABANCI SERMAYE TERK ETTİ
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 14 milyon ABD doları azalarak 796 milyon dolara geriledi.
"Sıcak para" diye bilinen portföy yatırımlarında 5,5 milyar dolar tutarında net çıkış oldu. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar dolar ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) piyasasında 2,1 milyar dolar net satış yaptığı görülmektedir.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 644 milyon dolar azaldı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2,6 milyar dolar net azalış kaydetti.