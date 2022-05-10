Samanyolu Haber /Gündem / Ucuza vatandaşlık satan 3 ülkeden biri: Türkiye /10 Mayıs 2022 10:32

Ucuza vatandaşlık satan 3 ülkeden biri: Türkiye

Türkiye dünyada bir aileye en ucuz vatandaşlık sunan üçüncü ülke konumuna geldi.

SHABER3.COM

Tüm dünyada birçok ülkede vatandaşlık belirli yatırım programları ile sunuluyor ancak Türkiye kadar ucuza vatandaşlık alınabilen çok az ülke var. Türkiye dünyada bir aileye en ucuz vatandaşlık sunan üçüncü ülke konumuna gelmiş durumda.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, en ucuz vatandaşlık sunan Antigua ve Barbuda'da bir ailenin bu ada ülkesinin pasaportuna sahip olabilmesi için 140 bin dolar ödemesi yeterli. 2'nci ucuz ülke Dominik. Bir kişinin 200 bin doları ülkede oluşturulan fona yatırması ailesi ile birlikte ülke pasaportuna sahip olmaları için yeterli. Üçüncü sırada ise Türkiye var, ülkemizde halen 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı ile vatandaşlık sahibi olunabiliyor. Üstelik bu vatandaşlık hakkı tüm aileye tanınıyor.

GRANADA BİLE DAHA PAHALI
Türkiye'den vatandaşlık almak, bir Karayip ülkesi olan St. Lucia'dan bile ucuz. Bu adada vatandaşlık için 300 bin dolarlık gayrimenkul satın almak gerekiyor. En ucuz vatandaşlık sahibi olunan 5'inci ülke olan Granada'da aile boyu vatandaşlık için 350 bin dolar yatırım gerekiyor.

İŞLEMLER 4 AYDA TAMAMLANIYOR
Türkiye vatandaşlığı almak isteyenlere hizmet veren pek çok global danışmanlık şirketi var. Bu şirketlerin internet sitelerinde TC vatandaşlığı işlemlerinin sorunsuz biçimde başvurudan itibaren 120 gün içinde tamamlandığı ifade ediliyor. TC vatandaşlığının avantajları arasında Japonya ve Singapur gibi 110 ülkeye vizesiz ya da kapıdan vize alarak girme imkanı ve ABD'den 5 yılda bir yenilemeli yatırımcı vizesi alabilme imkanları sayılıyor.
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