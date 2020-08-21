Samanyolu Haber /Spor / UEFA Avrupa Kupası sahibini buluyor /21 Ağustos 2020 19:39

UEFA Avrupa Kupası sahibini buluyor

Avrupa’nın ikinci büyük kupasına İspanyol ekibi Sevilla ile İtalya ekibi İnter Almanya’nın Köln kentinde bulunan Köln Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin beIN Sports Haber’de şifresiz olarak izleyebileceği karşılaşma heyecanla bekleniyor. Sevilla Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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UEFA Avrupa Ligi’nde finalinde Sevilla Inter karşı karşıya geliyor. Kazanan ekibin kupanın sahibi olacağı maçta UEFA Avrupa Ligi kupasını 5 kez kaldıran Sevilla, turnuvayı en fazla kazanan takım olarak sahaya çıkarken, İtalyanların köklü ekibi İnter’in 3 kupası bulunuyor. Peki Sevilla Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA final maçı ne zaman?

SEVİLLA İNTER UEFA KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Finalde İspanya'nın Sevilla ve İtalya'nın Inter takımları, 21 Ağustos Cuma akşamı TSİ 22.00'de Almanya'nın Köln kentinde bulunan Köln Stadı'nda kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek. Karşılaşma beIN Sports Haber ile beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

SEVİLLA İNTER MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Sevilla: Bono, Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Banega, Fernando, Jordan, Suso, Ocampos, El Nesyri

Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martínez, Lukaku

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