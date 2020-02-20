UEFA Avrupa Ligi: Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir maçında tam 4 gol vardı

UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting'in konuğu olan Medipol Başakşehir, Portekiz'de 3-1 kaybetti ve tur imkanını zora soktu.





UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Lizbon'da Sporting'in konuğu oldu.





Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip üst üste bulduğu gollerle maçı kazanmayı başardı.





İlk yarıda Başakşehir karşısında baskılı bir oyun ortaya koyan Sporting ilk golü erken buldu. Portekiz ekibinin Uruguaylı savunmacısı Sebastian Coates 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.





Maçın başında skoru lehine çeviren Sporting ilk yarının sonunda ikinci golü de buldu. Slovenyalı golcü Andraz Sporar 44. dakikadaki golüyle maçı 2-0'a getirirken ilk yarı da bu skorla tamamlandı.





İlk yarıyı iki farklı geride kapatan Başakşehir, ikinci yarının başında üçüncü kez kalesinde golü gördü.





51. dakikada golü kaydeden Luciano Vietto skoru 3-0'a taşıdı.





Edin Visca'nın penaltı golü yetmedi





Maçın son bölümlerine girilirken Medipol Başakşehir penaltı kazandı. 75. dakikada Fenerbahçe'nin eski defans oyuncusu Neto, Demba Ba'ya yaptığı faulün ardından sarı kart görürken Başakşehir de penaltı kazandı.





Penaltıda topun başına geçen Edin Visca attığı golle maçı 3-1'e getirdi.





Kalan dakikalarda her iki takım da zaman zaman rakip kalede gol fırsatı yakaladı ancak başarılı olamadı.





90 dakikanın sonunda Sporting sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.





Portekiz'den dezavantajlı bir skorla dönen Başakşehir ise son 16 turu imkanını zora soktu. Turun rövanş maçı 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.