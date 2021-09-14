UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın başlıyor

Yarın ve 16 Eylül Perşembe günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına perşembe günü başlayacak Galatasaray, E Grubu'nda İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek.





D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:





Yarın:





17.30 Spartak Moskova (Rusya) - Legia Varşova (Polonya)





16 Eylül Perşembe:





19.45 Galatasaray - Lazio (İtalya)





19.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa)





19.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz)





19.45 Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan)





19.45 Real Betis (İspanya)- Celtic (İskoçya)





19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)





19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika)





19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere)





22.00 Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)





22.00 Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa)





22.00 Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya)





22.00 PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)





22.00 Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)





22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika)





22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe