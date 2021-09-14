Samanyolu Haber /Spor / UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın başlıyor /14 Eylül 2021 21:16

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları yarın başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup maçları, yarın oynanacak Spartak Moskova- Legia Varşova karşılaşmasıyla başlayacak.UEFA Avrupa Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.

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Yarın ve 16 Eylül Perşembe günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına perşembe günü başlayacak Galatasaray, E Grubu'nda İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek.

D Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.30 Spartak Moskova (Rusya) - Legia Varşova (Polonya)

16 Eylül Perşembe:

19.45 Galatasaray - Lazio (İtalya)

19.45 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Olympique Marsilya (Fransa)

19.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Braga (Portekiz)

19.45 Midtjylland (Danimarka) - Ludogorets (Bulgaristan)

19.45 Real Betis (İspanya)- Celtic (İskoçya)

19.45 Bayer Leverkusen (Almanya) - Ferencvaros (Macaristan)

19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Genk (Belçika)

19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - West Ham United (İngiltere)

22.00 Brondby (Danimarka) - Sparta Prag (Çekya)

22.00 Rangers (İskoçya) - Olympique Lyon (Fransa)

22.00 Monaco (Fransa) - Sturm Graz (Avusturya)

22.00 PSV (Hollanda) - Real Sociedad (İspanya)

22.00 Leicester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Antwerp (Belçika)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Fenerbahçe
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